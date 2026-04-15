€ 5.0914
|
$ 4.3224
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0914
|
$ 4.3224
 
România, țintă pentru hackerii Rusiei: 67 de conturi de e-mail ale Forțelor Aeriene Române au fost spionate aproape doi ani
Data actualizării: 11:05 15 Apr 2026 | Data publicării: 10:56 15 Apr 2026

România, țintă pentru hackerii Rusiei: 67 de conturi de e-mail ale Forțelor Aeriene Române au fost spionate aproape doi ani
Autor: Elena Aurel

air force mapn Sursa foto: MAPN

Breșă majoră de securitate, după ce 67 de conturi de e-mail Forțele Aeriene Române au fost spionate de rețele de hacking pro-ruse.

Protecția cibernetică devine la fel de importantă ca apărarea aeriană propriu-zisă.

Un amplu material publicat de Reuters scoate la iveală o campanie de spionaj cibernetic care ridică semne întrebare pentru securitatea în mai multor state europene, inclusiv România, potrivit defenseromania.ro

Potrivit datelor analizate, hackeri cu legături cu Rusia (foarte posibil, făcând parte din grupul  Fancy Bear) au compromis sute de conturi de e-mail aparținând unor oficiali guvernamentali, procurori și instituții sensibile.

Deși majoritatea țintelor s-au aflat în Ucraina, unde peste 170 de conturi ale anchetatorilor au fost sparte, investigația arată că operațiunea de spionaj cibernetic a depășit granițele acestei țări. 

În total, au fost compromise cel puțin 284 de inbox-uri în perioada septembrie 2024 - martie 2026. Printre victime se numără și instituții din state membre NATO și din Balcani.

VEZI ȘI: Ro-Alert în Tulcea, pentru a doua noapte consecutivă: MApN a ridicat avioanele F-16 după un atac cu drone

România, țintă pentru hackerii Rusiei:  67 de conturi de e-mail ale Forțelor Aeriene Române au fost spionate timp de 2 ani

Pentru România, partea cea mai îngrijorătoare este legată de Forțele Aeriene Române. Conform datelor, hackerii au reușit să compromită cel puțin 67 de conturi de e-mail administrate de această structură militară. Printre acestea se află inclusiv conturi asociate unor baze aeriene NATO și cel puțin unul aparținând unui ofițer superior.

Nu este clar ce tip de informații au fost accesate sau dacă au fost luate măsuri pentru limitarea pagubelor.

Această situație ne face să ne întrebăm dacă nu cumva Moscova a avut/are acces la informații sensibile despre operațiuni, personal, logistică sau colaborări internaționale. Chiar dacă mesajele de me e-mail nu conțin sau nu ar trebui să conțină date clasificate, simpla analiză a comunicării poate dezvălui tipare și vulnerabilități ce pot fi exploatate ulterior.

România joacă un rol important în arhitectura de securitate a flancului estic al alianței, iar orice breșă poate avea implicații mai largi, nu doar naționale.

VEZI ȘI:  Scandal de corupție în Franța: Garda lui Emmanuel Macron a blocat accesul anchetatorilor în Palatul Elysée

Nici alte state NATO nu au scăpat.

În Bulgaria, hackerii au spart cel puțin patru căsuțe poștale aparținând unor oficiali locali din provincia Plovdiv. Amintim că, în septembrie 2025, sistemul de navigație al avionului care o transporta pe Ursula von der Leyen a fost perturbat din cauza unei presupuse interferențe rusești. Piloții au fost nevoiți să aterizeze pe aeroportul din Plovdiv, folosind hărți pe hârtie.

În Grecia, spionii au compromis 27 de inbox-uri de e-mail gestionate de Statul Major General al Apărării Naționale Elene.

Campania de hacking a fost descoperită accidental, după ce atacatorii au lăsat expuse pe internet date interne, inclusiv jurnale ale operațiunilor și mii de e-mailuri furate. Cercetătorii care au analizat informațiile spun că este o „gafă operațională uriașă”, care a permis o privire rară în mecanismele de spionaj cibernetic.

Operațiunea a fost atribuită, de unii experți, grupului cunoscut sub numele de Fancy Bear, asociat în trecut cu serviciile militare ruse. Totuși, nu toți specialiștii sunt de acord asupra implicării directe a acestui grup.

Scopul atacurilor pare dublu: pe de o parte, colectarea de informații sensibile, iar pe de altă parte, monitorizarea și anticiparea acțiunilor autorităților care investighează corupția sau activitățile pro-ruse. În cazul României, însă, miza pare mai degrabă militară și strategică.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

nato
fortele aeriene
hackeri
spionaj cibernetic
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close