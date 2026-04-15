Scandal de corupție în Franța: Garda lui Emmanuel Macron a blocat accesul anchetatorilor în Palatul Elysée

Președinția franceză a refuzat marți să permită anchetatorilor să intre în Palatul Elysée, în cadrul unei anchete privind contractele legate de ceremoniile memoriale, invocând imunitatea de care se bucură președintele francez Emmanuel Macron, potrivit Politico.

Anchetatorilor care s-au prezentat la Palatul Elysée le-a fost refuzat accesul, potrivit unui oficial al președinției franceze care a vorbit sub protecția aonimatului.

„Anchetatorilor... li s-a spus că documentele referitoare la personalul Palatului Elysée, care nu au legătură cu atribuțiile oficiale ale președintelui și, prin urmare, pot fi divulgate, le vor fi furnizate la cerere”, a declarat un oficial al Palatului Elysée.

Potrivit unei declarații a procurorului financiar național, Pascal Prache, percheziția eșuată a fost efectuată în cadrul unei anchete legate de contracte privind organizarea de ceremonii memoriale. Personalul președinției franceze le-a spus anchetatorilor că nu pot percheziționa Palatul Elysée deoarece incinta este acoperită de imunitatea prezidențială, se arată în comunicat.

Conform declarației procurorului, anchetatorii investigau acuzații de favoritism, corupție, trafic de influență și conflict de interese în legătură cu organizarea ceremoniilor memoriale de la Pantheonul din Paris.

Potrivit ziarului francez Le Canard Enchainé, care a fost primul care a relatat despre tentativa de razie de la Palatul Elysée, anchetatorii investigau de ce o firmă numită Shortcut Events a primit în mod repetat contracte pentru a organiza ceremonii în Pantheon. Potrivit ziarului, fiecare ceremonie costă 2 milioane de euro.

Anchetatorii investighează, se pare, legăturile dintre Shortcut Events și Centrul Monumentelor Naționale, o instituție franceză care gestionează vastul patrimoniu istoric al țării.