Scandal de corupție în Franța: Garda lui Emmanuel Macron a blocat accesul anchetatorilor în Palatul Elysée
Data publicării: 09:59 15 Apr 2026

Scandal de corupție în Franța: Garda lui Emmanuel Macron a blocat accesul anchetatorilor în Palatul Elysée
Autor: Ioan-Radu Gava

chipul presedintelui frantei emmanuel macron din profil Foto: Agerpres

Ancheta investighează acuzațiile de favoritism și corupție privind contractele legate de ceremoniile memoriale de la Paris.

Președinția franceză a refuzat marți să permită anchetatorilor să intre în Palatul Elysée, în cadrul unei anchete privind contractele legate de ceremoniile memoriale, invocând imunitatea de care se bucură președintele francez Emmanuel Macron, potrivit Politico.

Anchetatorilor care s-au prezentat la Palatul Elysée le-a fost refuzat accesul, potrivit unui oficial al președinției franceze care a vorbit sub protecția aonimatului.

„Anchetatorilor... li s-a spus că documentele referitoare la personalul Palatului Elysée, care nu au legătură cu atribuțiile oficiale ale președintelui și, prin urmare, pot fi divulgate, le vor fi furnizate la cerere”, a declarat un oficial al Palatului Elysée.

Scandal de corupție în Franța. Anchetatorilor li s-a refuzat accesul în Palatul Elysée

Potrivit unei declarații a procurorului financiar național, Pascal Prache, percheziția eșuată a fost efectuată în cadrul unei anchete legate de contracte privind organizarea de ceremonii memoriale. Personalul președinției franceze le-a spus anchetatorilor că nu pot percheziționa Palatul Elysée deoarece incinta este acoperită de imunitatea prezidențială, se arată în comunicat.

Conform declarației procurorului, anchetatorii investigau acuzații de favoritism, corupție, trafic de influență și conflict de interese în legătură cu organizarea ceremoniilor memoriale de la Pantheonul din Paris. 

Potrivit ziarului francez Le Canard Enchainé, care a fost primul care a relatat despre tentativa de razie de la Palatul Elysée, anchetatorii investigau de ce o firmă numită Shortcut Events a primit în mod repetat contracte pentru a organiza ceremonii în Pantheon. Potrivit ziarului, fiecare ceremonie costă 2 milioane de euro.

Anchetatorii investighează, se pare, legăturile dintre Shortcut Events și Centrul Monumentelor Naționale, o instituție franceză care gestionează vastul patrimoniu istoric al țării.

Cele mai noi știri
Publicat acum 16 minute
Scandal de corupție în Franța: Garda lui Emmanuel Macron a blocat accesul anchetatorilor în Palatul Elysée
Publicat acum 36 minute
România trimite ajutoare umanitare în Liban, în contextul crizei din Orientul Mijlociu
Publicat acum 46 minute
România nevăzută: Vrei o alternativă la Valea Prahovei? Iată un loc unde nici măcar n-ai semnal! Și străinii vin aici / foto
Publicat acum 51 minute
Războiul din Orientul Mijlociu lovește vânzările de lux din aeroporturi
Publicat acum 57 minute
Când se termină războiul din Iran: Donald Trump dă noi detalii despre operațiunile SUA în Orientul Mijlociu
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 25 minute
Horoscop 15 aprilie 2026. Mercur intră în Berbec. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni zodii
Publicat acum 10 ore si 12 minute
Ce se întâmplă cu benzinăriile Lukoil din afara Rusiei, inclusiv cele 300 din România
Publicat acum 2 ore si 2 minute
BANCUL ZILEI: Pregătirea pentru vânătoare
Publicat acum 46 minute
România nevăzută: Vrei o alternativă la Valea Prahovei? Iată un loc unde nici măcar n-ai semnal! Și străinii vin aici / foto
Publicat acum 1 ora si 53 minute
BIAS 2026. Vine un supersonic care o să-ți zguduie telefonul. Când va fi spectacolul aerian
 
accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
