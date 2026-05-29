Rata șomajului crește în România! Datele INS

Rata șomajului ajustată sezonier în România a fost de 6,3% în luna aprilie a acestui an, în creștere cu 2,03% față de aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică.
Datele oficiale arată că numărul șomerilor cu vârste între 15 și 74 de ani a fost estimat la 512.100 de persoane în aprilie 2026. Cifra este mai mică decât în luna martie, când erau înregistrați 533.800 de șomeri, dar mai mare decât în aprilie 2025, când numărul era de 501.900.
În perioada analizată, rata șomajului în rândul femeilor a depășit ușor valoarea înregistrată la bărbați. Pentru femei, rata a fost de 6,3%, iar pentru bărbați de 6,2%, o diferență de 0,1 puncte procentuale.
Nivelul șomajului în rândul tinerilor cu vârste între 15 și 24 de ani rămâne ridicat. În perioada ianuarie-martie 2026, rata a ajuns la 28,8%, un procent care indică dificultăți persistente de acces pe piața muncii.
Pentru categoria de vârstă 25-74 de ani, rata șomajului a fost estimată la 4,9% în aprilie 2026. Diferențiat pe gen, valoarea a fost de 4,8% la bărbați și de 5% la femei. Această categorie reprezintă 73,3% din totalul șomerilor înregistrați în luna aprilie 2026.
de Anca Murgoci