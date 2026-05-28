Fratele premierului Pedro Sanchez, în fața instanței. Un nou scandal lovește guvernul Spaniei

David Sanchez este acuzat că ar fi beneficiat de tratament preferențial pentru ocuparea unei funcții publice create special pentru el în administrația locală din provincia Badajoz.

Procesul începe pe fondul unor noi percheziții legate de PSOE

Audierile sunt programate să se desfășoare până pe 10 iunie și au debutat la o zi după o operațiune amplă desfășurată de Garda Civilă spaniolă la sediul PSOE din Madrid.

Anchetatorii au căutat documente legate de presupuse intervenții făcute de fostul secretar de organizație al partidului, Santos Cerdan, pentru a influența sau bloca investigații care vizau formațiunea politică ori persoane apropiate premierului.

Funcție publică „personalizată” pentru fratele premierului

Compozitor și dirijor, David Sanchez este fratele mai mic al premierului spaniol și singurul său frate. El este judecat alături de alte zece persoane și este acuzat că ar fi obținut în condiții preferențiale un post de coordonator al conservatoarelor din Badajoz. Ulterior, funcția ar fi fost transformată în cea de șef al Biroului de Arte din provincie.

Potrivit anchetatorilor, demersurile pentru crearea acestui post ar fi început în 2016, înainte ca Pedro Sanchez să ajungă premier al Spaniei, în 2018, după moțiunea de cenzură care a dus la schimbarea guvernului. David Sanchez ar fi ocupat această funcție până la începutul anului 2025.

Avocatul lui David Sanchez vorbește despre un dosar politic

În prima zi a procesului, avocatul lui David Sanchez, Emilio Cortes, a cerut anularea procedurii, invocând încălcarea drepturilor fundamentale, deși solicitări similare fuseseră deja respinse anterior. Cortes a susţinut că o parte a acuzaţiei este falsă, „o pură invenţie” şi a afirmat ca aceasta are un „caracter politic”.

Acesta este doar unul dintre scandalurile care afectează în ultimele luni cercul apropiat al premierului spaniol.

Două persoane importante din echipa care l-a ajutat pe Pedro Sanchez să ajungă la putere în 2018, Santos Cerdan și fostul ministru al Transporturilor, Jose Luis Abalos, sunt implicați în dosare de corupție și urmează să fie judecați sau au fost deja în fața instanței.

În același timp, și soția premierului, Begona Gomez, ar putea ajunge în curând în instanță într-un dosar privind trafic de influență, informează Agerpres.

Un alt nume important al stângii spaniole, vizat de acuzații

Săptămâna trecută, și fostul premier socialist Jose Luis Rodriguez Zapatero, care a condus guvernul Spaniei între 2004 și 2011, a fost acuzat de trafic de influență. Zapatero rămâne una dintre cele mai influente și respectate figuri ale stângii spaniole, iar acuzațiile au provocat noi tensiuni pe scena politică din Spania.