€ 5.2393
|
$ 4.4990
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2393
|
$ 4.4990
 
DCNews Stiri PNRR-ul, gestionat deficitar în România, o spune Victor Negrescu, din PE: Nu poate fi repetat! Problema nu e doar că pierdem 10 mld. de euro
Data publicării: 27 Mai 2026

EXCLUSIV PNRR-ul, gestionat deficitar în România, o spune Victor Negrescu, din PE: Nu poate fi repetat! Problema nu e doar că pierdem 10 mld. de euro
Autor: Tiberiu Vasile

Victor Negrescu-Agerpres Victor Negrescu-Sursa Foto: Agerpres
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Victor Negrescu, lider al PE, a criticat gestionarea PNRR și a prezentat soluțiile aflate în discuție la nivel european pentru continuarea investițiilor și după august 2026.

Într-un moment considerat decisiv pentru viitorul economic al României, dezbaterea „UPGRADE ROMÂNIA: Viața după PNRR: Cum evităm prăbușirea investițiilor în 2027?”, organizată de DC Media Group la JW Marriott Bucharest Grand Hotel, a reunit reprezentanți din mai multe domenii pentru o discuție amplă despre direcția investițiilor după încheierea actualului ciclu PNRR. Evenimentul a avut loc într-un context extrem de sensibil pentru economia românească, pe fondul apropierii termenului-limită din 31 august 2026 pentru finalizarea proiectelor și reformelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Miza nu a fost doar absorbția unor fonduri europene de miliarde de euro, ci capacitatea României de a transforma aceste investiții în dezvoltare reală, competitivitate și stabilitate economică pe termen lung.

Invitat în cadrul conferinței, Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, a transmis un mesaj ferm atât către clasa politică și instituțiile responsabile, cât și către mediul economic și societatea românească în ansamblu. Oficialul european a vorbit despre riscurile majore generate de întârzierile din implementarea PNRR, posibilitatea pierderii unor fonduri importante și necesitatea unei schimbări de viziune în privința marilor proiecte strategice. 

"Modul în care a fost gestionat PNRR-ul în România a fost deficitar"

"România se apropie rapid de finalul unei etape și trebuie să decidă ce urmează. Ca vicepreședinte al Parlamentului European, membru în Comisia pentru Bugete și Raportor privind implementarea acestui mecanism, o spun foarte clar astăzi: modul în care a fost gestionat PNRR-ul în România a fost deficitar. Nu poate fi repetat. Totuși, PNRR-ul a adus oportunități uriașe și aproape 29 de miliarde de euro. Prea mult timp, partidele au confundat comunicarea cu implementarea și promisiunile cu rezultatele. Mai ales în ultimele 10 luni, am auzit că doar cei responsabili se plâng și am văzut prea puțină acțiune. Am atras recent atenția și am spus că România riscă să piardă, în acest ritm, aproximativ 10 miliarde de euro din PNRR, mai ales dacă nu accelerăm reformele, dacă nu prioritizăm proiectele mature și dacă nu ieșim din logica improvizației administrative. Problema nu este doar pierderea banilor. Problema este pierderea unei generații de investiții și, mai ales, a încrederii că statul poate livra rezultate. Din păcate, multe proiecte au fost gândite fără capacitatea reală de implementare. Alte investiții au fost fragmentate excesiv, iar uneori accentul a fost pus mai degrabă pe bifarea unor jaloane decât pe impactul economic și social real. PNRR a fost construit greșit, iar acest lucru ne costă astăzi enorm. Am fost poate cel mai vocal critic când a fost redactat și am avut dreptate, dar acest lucru nu rezolvă problema.

Soluții deja promovate la nivel european

Și acum, pe ultima sută de metri, am venit cu soluții deja promovate la nivel european, precum transferarea proiectelor nefinalizate către alte programe europene. A fost propusă o ultimă renegociere serioasă a PNRR, un pact național pentru toate reformele restante și chiar crearea de instrumente financiare, introducerea unor proiecte în sistem dual, civilo-militar, pentru a putea cheltui banii și după luna august 2026. Din nefericire, Europa observă lipsa de reacție a celor responsabili la nivel politic, dar și slaba capacitate administrativă. Tocmai de aceea, în perspectiva dezbaterii privind viitorul bugetului european 2028-2034, există tentația, la nivel european, de a introduce noi condiționalități și mecanisme centralizate. Eu cred că trebuie să evităm 'PNRR-izarea' viitorului buget european. Nu putem transforma toate fondurile europene într-un sistem rigid, birocratic, greu de accesat, în care statele sunt blocate permanent între proceduri și penalizări. Europa are nevoie de control și responsabilitate, dar, în același timp, are nevoie și de flexibilitate, încredere și capacitate de reacție rapidă. România trebuie să înțeleagă că noua competiție europeană va fi și despre proiecte mari, durabile și strategice. Viitorul fond european pentru competitivitate va finanța domenii-cheie precum tehnologia, inteligența artificială, energia, industria sănătății, apărarea și infrastructura critică. Nu vom putea intra în această competiție cu proiecte mici sau fără relevanță europeană. Avem nevoie de proiecte cu adevărat transformative, precum centre de inovare, hub-uri regionale, capacități industriale, infrastructură energetică și digitală, parteneriate reale între universități, administrație și companii. Țările care vor câștiga în următorii 10 ani nu sunt cele care vor cere cel mai mult ajutor, ci cele care demonstrează că pot construi rapid și strategic", a explicat social-democratul Victor Negrescu.

NOTIFICARE PRIVIND TRANSPARENŢA

CITEȘTE ȘI: România trebuie să continue investițiile din PNRR, indiferent de costuri. Adrian Câciu: De unde vor veni banii

VEZI TOATĂ CONFERINȚA AICI:

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

victor negrescu
pnrr
psd
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Zelenski, scrisoare urgentă către Trump: Ucraina rămâne fără sisteme de apărare
Publicat acum 6 minute
PNRR-ul, gestionat deficitar în România, o spune Victor Negrescu, din PE: Nu poate fi repetat! Problema nu e doar că pierdem 10 mld. de euro
Publicat acum 22 minute
Lansarea proiectului „Garanție de portofoliu plafonată combinată cu sprijin sub forma de grant într-o operațiune unică din contribuție PCIDIF 2021-2027”
Publicat acum 24 minute
Guvernul se joacă! UDMR, USR, dar și PNL par să blocheze scenariul unui guvern tehnocrat. ”Ne întoarcem la oameni”
Publicat acum 24 minute
Vești bune pentru apicultori. Câți euro vor primi pentru fiecare familie de albine înregistrată
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 59 minute
Dezinformarea, atacată de preşedintele Nicuşor Dan. "Oamenii către care ne adresăm trebuie să aibă încredere să ne asculte când deschidem gura" / Video
Publicat acum 8 ore si 54 minute
Mircea Badea: Poți să fii Verstappen, combinat cu Titi Aur și Ari Vatanen. Ce să faci în acest caz?! Am avut un accident absolut identic pe Valea Oltului
Publicat acum 8 ore si 46 minute
Lovitură pentru pensionari. ÎCCJ, decizie referitoare la perioada stagiului militar
Publicat acum 6 ore si 56 minute
Horoscop iunie 2026 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
Publicat acum 9 ore si 6 minute
Horoscop 27 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close