Rusia poate bruia semnalele GPS până în inima Europei, avertizează un oficial lituanian, după ce Radu Miruță a pățit asta

Rusia poate bruia semnalele GPS până în inima Europei, pe o rază de până la 450 km de Kaliningrad, datorită capacității extinse enorm, a declarat un oficial lituanian.

De la invazia Ucrainei din 2022, națiunile europene au acuzat adesea Rusia de interferențe electronice, dar guvernul președintelui rus Vladimir Putin neagă acest lucru. Acum, Darius Kuliesius, șeful adjunct al autorității de reglementare în comunicații din Lituania, a declarat pentru Reuters că Rusia și-a mărit numărul antenelor GPS care transmit semnale false pentru a deruta alte sisteme de localizare, de la trei la începutul anului 2025 la 36 în prezent.

Avionul în care se afla Radu Miruță, bruiat ”foarte puternic”

Antenele sunt situate, a spus el, în teritoriul puternic militarizat Kaliningrad, situat între Lituania și Polonia, membre ale alianței NATO, pe coasta Mării Baltice.

„Interferența ocazională a început odată cu summitul NATO din 2023 de la Vilnius. Acum au construit infrastructura, iar interferența a devenit o provocare sistemică, permanentă și fără sfârșit a Rusiei împotriva securității europene”, a spus Kuliesius.

În acest context, reamintim faptul că luni, în timpul vizitei în Lituania, ministrul Apărării al României, Radu Miruță, afirma că aeronava în care se afla a avut bruiat foarte puternic sistemul GPS.

În ce țări ar putea Rusia bruia semnalele GPS

Ambasada Rusiei din capitala Lituaniei, Vilnius, nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii, dar Moscova a negat frecvent astfel de acuzații în trecut.

O hartă a autorității de reglementare lituaniene a indicat că falsificarea Sistemului de Poziționare Globală (GPS) al Rusiei ar putea ajunge în Estonia, Letonia și Lituania, în cea mai mare parte a Poloniei și în părți din Finlanda, Suedia și Belarus, precum și la Marea Baltică.

Raza de acțiune a ajuns la 450 km, a declarat Kuliesius, estimare efectuată de autoritatea de reglementare lituaniană analizând perturbările transmisiilor ADS-B de supraveghere a aviației.

Incidente anterioare

Anul trecut, un avion militar spaniol, cu ministrul Apărării, Margarita Robles, la bord, a înregistrat o perturbare GPS în apropiere de Kaliningrad, în timp ce un avion care o transporta pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost bruiat în drum spre Bulgaria.

Estonia și Finlanda au dat vina și pe Rusia pentru bruierea dispozitivelor de navigație GPS în spațiul aerian al regiunii.

Din fericire, majoritatea avioanelor moderne și a aeroporturilor mari au la dispoziție o varietate de instrumente de navigație dacă GPS-ul întâmpină probleme.

În Lituania ar fi afectate și rețelele de telefonie mobilă

Kuliesius a declarat că rețelele de telefonie mobilă din Lituania din apropierea orașului Kaliningrad sunt degradate în calitate din cauza interferențelor care afectează anumite frecvențe.

„Orarul autobuzelor online din Klaipeda nu mai funcționează în timpul creșterilor bruiajului, deoarece se bazează pe urmărirea autobuzelor prin GPS”, a adăugat el, referindu-se la un oraș aflat la 50 km de granița cu Kaliningrad.