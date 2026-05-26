Încep negocieri secrete la Camp David? Trump, decizie rară: Toți membrii cabinetului vor fi acolo
Data publicării: 26 Mai 2026

Încep negocieri secrete la Camp David? Trump, decizie rară: Toți membrii cabinetului vor fi acolo
Autor: Roxana Neagu

donald trump sua Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres
Președintele american Donald Trump a convocat o ședință de cabinet la Camp David, mutarea fiind total neașteptată.

Raportând din Washington, DC, AlJazeera notează: ”Mâine va avea loc ceea ce pare a fi o ședință de cabinet neprogramată și nu va avea loc aici, la Casa Albă. Au luat o decizie rară de a o muta la Camp David, reședința prezidențială din Marylandul rural.

Este un loc foarte izolat. Ni s-a spus că toți membrii cabinetului vor fi acolo și va fi o ocazie pentru ei să se așeze fără distrageri și să discute despre toate situațiile cu care se confruntă în acest moment, inclusiv în special cea cu Iranul.

Ar putea foarte bine să discute situația din cadrul Partidului Republican, deoarece există mulți critici ai negocierilor și ai acordului care se discută, considerând că este vorba de o indulgență prea mare din partea SUA față de Iran”. 

Ce s-a întâmplat la Camp David în 1978 

Acordurile de la Camp David au fost două acorduri politice istorice semnate la 17 septembrie 1978 de către președintele Egiptului, Anwar El Sadat, și premierul Israelului, Menachem Begin, sub medierea președintelui american Jimmy Carter. Negocierile secrete s-au desfășurat timp de 12 zile la Camp David, Maryland, punând bazele primului tratat de pace din istorie între Israel și un stat arab vecin. 

Sadat și Begin au primit Premiul Nobel pentru Pace în 1978 pentru contribuțiile lor la acorduri.

Tratatul de pace semnat în 1979 certifica deciziile luate la Camp David, precum: retragerea Israelului militar și civil din Peninsula Sinai și recunoașterea statului Israel de către Egipt, prima națiune arabă care a făcut acest pas diplomatic. 

