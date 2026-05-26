DCNews Stiri Tragedie în Belgia: Patru persoane au murit după ce un tren a lovit un microbuz școlar
Data publicării: 26 Mai 2026

Autor: Elena Aurel

imagine cu o mașină de poliție cu girofarul aprins Poliție. Sursa foto: Freepik
Patru persoane au murit marți, în nordul Belgiei, după ce un tren a lovit un microbuz școlar.

O coliziune produsă marţi dimineaţă în nordul Belgiei între un microbuz şcolar şi un tren s-a soldat cu decesul a patru persoane, printre care doi adolescenţi, a relatat postul RTL TV, citându-l pe ministrul belgian al transporturilor, Jean-Luc Crucke, transmite Reuters, potrivit Agerpres. 

Printre victime se află şoferul microbuzului şi un adult care îi însoţea pe elevi, a menţionat aceeaşi sursă.

Alte două persoane sunt grav rănite, a adăugat ministrul transporturilor.

„Am aflat cu profundă tristeţe despre tragicul accident survenit la Buggenhout. Gândurile mele se îndreaptă către victime şi apropiaţii lor. Le urez mult curaj răniţilor”, a scris colegul său, ministrul de interne Bernard Quintin, puţin mai devreme pe reţeaua socială X.

Accidentul s-a petrecut marţi dimineaţă la o trecere de nivel cu calea ferată în apropierea gării din Buggenhout, la circa 23 km de Bruxelles.

„S-a întâmplat către ora locală 08.08. Un microbuz a fost lovit de un tren care trebuia să se oprească în staţia următoare, la circa un kilometru”, a indicat purtătorul de cuvânt al companiei feroviare Infrabel, Frédéric Sacré. „Şocul a fost extrem de violent”, a adăugat el.

„Europa plânge împreună cu Belgia”

„Europa plânge împreună cu Belgia”, a reacţionat preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe platforma X.

„Am inima frântă la vestea accidentului tragic între un tren şi un microbuz şcolar la Buggenhout astăzi. Condoleanţele mele cele mai sincere merg către familiile victimelor şi apropiaţii lor. Astăzi, Europa plânge împreună cu Belgia”, a transmis preşedinta Comisiei.

Belgia, unde reţeaua feroviară densă traversează numeroase oraşe şi sate, are şi o lungă istorie de accidente la trecerile de nivel cu calea ferată.

În 2025, cinci persoane au murit în astfel de accidente, cel mai mic număr înregistrat după 2020, conform site-ului companiei feroviare Infrabel.

