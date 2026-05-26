DCNews Stiri Curtea de Apel Pitești denunță efectele legii salarizării unitare: La promovare, drepturile salariale vor scădea
Data publicării: 26 Mai 2026

Curtea de Apel Pitești denunță efectele legii salarizării unitare: La promovare, drepturile salariale vor scădea
Autor: Ioan-Radu Gava

imagine cu dragos pislaru Ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru a fost deranjat de întrebarea legată de salariile profesorilor. Foto: Agerpres
Curtea de Apel Pitești precizează că prevederile din noua lege a salarizării vor provoca o serie de anomalii, precum încadrări diferite ale persoanelor în funcţie de data promovării sau recrutării în funcţii publice astfel încât se va ajunge la situaţii în care ca efect al promovării în grade sau trepte de vechime drepturile salariale să scadă.

Judecătorii de la Curtea de Apel Pitești avertizează că proiectul de lege privind salarizarea personalului bugetar ar putea genera „anomalii grave” în sistemul public, inclusiv scăderi de venituri în urma promovărilor și diferențe majore de tratament între categorii profesionale aflate în situații similare.

„Judecătorii Curţii de apel Piteşti atrag atenţia public asupra consecinţelor catastrofale ale proiectului de lege de salarizare, în condiţiile expuse public de ministrul interimar al muncii din guvernul demis al României: 

  • Textele proiectului vor provoca anomalii traduse în încadrări diferite ale persoanelor în funcţie de data promovării sau recrutării în funcţii publice astfel încât se va ajunge la situaţii în care ca efect al promovării în grade sau trepte de vechime drepturile salariale să scadă.
  • Nivelul coeficienţilor de ierarhizare propuși încalcă principiul constituţional al egalităţii între puteri, fără a ţine cont de rolul constituţional al puterii judecătoreşti.
  • Singura preocupare a iniţiatorilor a vizat majorarea salariilor demnitarilor, deşi aceştia fac apel la moderaţie în cheltuirea banilor publici.
  • Corelată cu noua lege a pensiilor care a determinat diferenţe semnificative între pensiile în plată şi noile pensii, noua lege de salarizare în forma actuală va provoca o nouă scădere a acestui drept, astfel încât în loc de 3 categorii de pensionari în magistratură vor fi patru, fiecare urmând a fi menţinută în plată, cu diferenţe de peste 100% între ele, în condiţii identice de grad şi vechime, ceea ce nu poate fi admis.

Drepturile salariale restante sunt recunoscute tuturor categoriilor profesionale (profesori, medici, poliţişti funcţionari publici, etc), şi sumele datorate de statul român sunt consecinţa incapacităţii factorilor de decizie de a edicta norme clare şi lipsite de echivoc, dar şi iniţiativelor individuale greu de înţeles prin care s-au realizat tot felul de excepţii preferenţiale unor anumite categorii profesionale, discriminând altele.

Neplata unilaterală a acestor drepturi obţinute de cetăţeni potrivit legii a determinat acumularea unor sume care reprezintă expresia neasumării puterii executive, iar nu a exercitării de către cetăţeni a drepturilor lor recunoscute de lege şi de reglementările internaţionale.

Judecătorii Curţii de apel Piteşti resping strategia asumată făţiş la nivel politic de demonizare continuă a magistraţilor pentru a acoperi incapacitatea puterii executive de îmbunătățire a nivelului de trai al societăţii şi atrag atenţia public că nu mai sunt dispuşi să accepte atitudini iresponsabile şi umilitoare, fără fundament, din partea celorlalte puteri”, transmit judecătorii Curții de Apel Pitești.

Reamintim că ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a prezentat luni, într-o conferință de presă, proiectul legii salarizării unitare. El a precizat că salarizarea va fi influențată de performanța în muncă, iar numărul de sporuri va fi scăzut cu mai bine de jumătate.

legea salarizarii
legea salarizarii unitare
curtea de apel pitesti
