Nicușor Dan, parteneriat strategic cu SUA. Bogdan Chirieac: Este diplomație tranzacțională. E pe bani!
Data publicării: 25 Mai 2026

Nicușor Dan, parteneriat strategic cu SUA. Bogdan Chirieac: Este diplomație tranzacțională. E pe bani!
Autor: Tiberiu Vasile

Nicușor Dan a semnat un parteneriat de consultanță strategică cu SUA Nicușor Dan, președintele României (stânga) și Donald Trump, președintele SUA (dreapta). Poze Agerpres
Analistul Bogdan Chirieac a comentat decizia Administrației Prezidențiale privind consolidarea relației cu Statele Unite printr-un contract de consultanță strategică.

Administrația Prezidențială a anunțat consolidarea demersurilor de întărire a Parteneriatului strategic cu Statele Unite ale Americii, printr-un set de acțiuni menite să sprijine obiectivele majore de politică externă și securitate ale României.

Bucureștiul a încheiat un contract de consultanță strategică și asistență instituțională care vizează facilitarea dialogului cu mediile decizionale de la Washington și susținerea unor priorități esențiale precum apărarea, securitatea națională, atragerea de investiții și combaterea criminalității transnaționale. Inițiativa se va face prin interiorul unei firme, Eversheds Sutherland (US) LLP, o societate globală prezentă și în România, cu o experiență semnificativă în domeniul relațiilor guvernamentale și al consultanței strategice. Analistul Bogdan Chirieac a comentat această decizie de ultim moment a Președintelui Nicușor Dan, într-o intervenție la România TV, la emisiunea Cheia Zilei moderată de Niels Schnecker.

"Eu cred că președintele, fără să-i pese de populism, a făcut ceea ce trebuie"

„Din nefericire, singurul ministru USR care nu a evoluat este doamna Oana Țoiu. Asta ne costă pe toți. Toți ceilalți miniștri din USR au plecat de jos, dar s-au mai modelat, au evoluat frumos unii dintre ei, foarte interesant de altfel, și nu spun asta pentru că sunt „ai mei”, ci pentru că sunt obiectiv. Președintele Nicușor Dan dă dovadă de foarte mult pragmatism. Eu cred că președintele, fără să-i pese de populism, a făcut ceea ce trebuie. Este diplomația tranzacțională, așa se numește la Casa Albă, este întâlnită peste tot, o are cu toate statele odată cu revenirea președintelui Trump, iar dacă tu vrei să ai relații cu Statele Unite nu mai merge cu „lugu-lugu”. E pe bani. Președintele și-a făcut tema de matematician, exact ce trebuie, și a apelat la o firmă care știe toate ușile pe la Washington și toate secretarele.

"Vă dați seama că Donald Trump nu trece peste chestia asta..."

Eu cred că nu o să ajungă 500.000 de dolari pe lună, va fi mai mult, dar rezultatele ar putea să fie excepționale, să știți. Acum cu diplomația la noi ce să facem? Ce să mai zic? Ambasadorul României la Washington a susținut-o pe doamna Kamala Harris. Îți dai seama ce uși deschise avem. Vă dați seama că Donald Trump nu trece peste chestia asta. Atunci, sigur, dânsul își face treaba acolo, administrativă, ce are de făcut, și aia e. Poate că președintele Dan are alte gânduri cu domnul ambasador Muraru, pentru că încă nu l-a trimis la pensie. Este în continuare acolo, ambasador al României la Washington. Nu a fost chemat acasă. Poate că nu e om de pensie și cine știe ce a cântărit președintele în momentul în care a continuat să-l țină la Washington”, a afirmat Bogdan Chirieac.

CITEȘTE ȘI: Consultanță strategică România - SUA. Nicușor Dan anunță un parteneriat pe 6 luni, de 565.000 USD/lună
 

acest articol reprezintă o opinie
