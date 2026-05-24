"Ușile închise către familie și, evident, către alți oameni, adulți, de către adolescentul ce depășește 14 ani, oferă o normalitate și o obișnuință patologică. Prima dată când adolescentul alege să închidă ușa către tine, către sufletul tău, către familie, este semnul că a venit apocalipsa în familia ta. Tu nu vei mai ajunge în mintea lui, în capul lui, în sufletul lui, niciodată.

„Tu ca părinte nu mai exiști”

Tu vei vorbi cu o ușă, te vei agăța cu disperare de o clanță care va refuza să se deschidă, fiindcă iala este închisă. Te vei uita, în cazul în care poți, pe geam, dacă ai curte, dacă nu, asculți prin pereți și prin uși ceea ce face în cameră, fiindcă din momentul în care ușa se închide, tu ca părinte nu mai exiști.

Nici măcar ca un bancomat sau un bucătar nu mai exiști. Fiindcă își comandă din cardul tău mâncărică acasă, stă cu orele în cameră, nu vorbește cu tine, încearcă să vorbească cu niște entități în spațiu virtual care normale nu sunt.

Și, la un moment dat, dacă ai noroc, dacă Dumnezeu te iubește tare și dacă ai noroc, ajunge să iasă din cameră spunându-ți pe nume: „Salut, Radu, ce mă bucur să te văd!”. Această formă de încercare, de lezare a autorității și schimbare a structurii valorice și de importanță în familie îl ține puțin. Încă n-are cu cine. Dar sunt și tătici care sunt bucuroși că fiii și fiicele lor le spun pe nume, lucru denigrant, din punctul meu de vedere.

„Măi fetițo” - momentul care arată ruptura totală

Când bucuria unei mame, ce am avut ocazia să vorbesc cu dânsa, nu a fost umbrită sub nicio formă când fiica ei de 16 ani i-a spus rustic „măi fetițo”, mi-am dat seama că lucrurile sunt pierdute din toate punctele de vedere. E minunat să fim părinți, dar trebuie să știm să fim părinți cu adolescenții care țin ușile închise în raport cu toată lumea și oricând, oricum.

Doar că trendul acum a devenit extrem de periculos în rândul tinerilor adulți și al adolescenților cu final respectiv, 17 ani și jumătate, aceștia care bat spre 18 fără câteva săptămâni sau luni. E un trend periculos care sună în felul următor, asta o spun la tine în exclusivitate, se numește relația absolută.

Citește și: România, lider european la părăsirea timpurie a școlii. Psihologul Radu Leca avertizează: „În 2026 suntem executați în masă de lipsa școlii”

Relația absolută are elemente disfuncționale profunde, de o toxicitate ieșită din comun. De natură heterosexuală sau nu, ea conține elemente de control absolut al celui mai slab dintre parteneri. Iar controlul e așa: apelul începe pe telefonul mobil, pe cameră, pe FaceTime sau pe WhatsApp, începând cu momentul băgatului în pat și se termină a doua zi dimineața, total apel: 8 ore. În care subiectul slab este privit de celălalt oricând, oricum, ca să vadă ce face, cum se mișcă, ce se întâmplă, pentru control.

Telefonul, „lipit cu superglue” de mână

Dacă acel partener slab se deplasează cu părinții la mare, la munte, în vacanță, telefonul este lipit cu superglue de mână și, în cazurile clare, în cele mai multe cazuri întâlnite în ultimele patru luni, domnișoarele sunt cele care sunt slabe în relație și foarte ușor de dominat.

Subiectul îi spune făptașului respectiv, partenerului dominant: „Mama a spus că..., tata a spus că..., ne îndreptăm că..., am ajuns la kilometru..., suntem acolo..., am ajuns. Dă-mi acum camera să văd unde ești, arată-mi camera, deschide dulapurile, scoate tot din poșetă, arată-mi ce ai în poșetă”.

Și se aude chestia asta după ușă.

Această formulă de dominare totală duce, incredibil dar adevărat, și la violență fizică.

-„Unde ai fost?”

-„Am fost și mi-am făcut unghiile.”

-„Păi crezi că eu nu știu că ai fost și ți-ai făcut unghiile? Două ore și jumătate am stat după tine să-ți faci unghiile cu gel, fără gel și tu ai stat și te-ai hizilit. Două ore jumate am stat afară.”

Tonul este ridicat, subiectul este panicat, nu știe ce a făcut, ochii i se dilată, i se strânge stomacul, îi este frică. Ce urmează? O super palmă pe care o încasează.

După ce a încasat palma și în momentul de șoc, copilul spune:

-„Dar nu am făcut nimic, de ce mă lovești?”

-„Păi ce? Maică-ta nu te lovește?”

Fiindcă subiectul ascultă tot ce se întâmplă în casa victimei prin intermediul telefonului mobil", a explicat Radu Leca.