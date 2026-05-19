România, lider european la părăsirea timpurie a școlii. Psihologul Radu Leca avertizează: „În 2026 suntem executați în masă de lipsa școlii”

Această discrepanță uriașă trage un semnal de alarmă cu privire la viitorul pe termen mediu și lung al tinerilor din țară. În cadrul campaniei de 30 de zile pentru prevenirea abandonului școlar, desfășurată pe Părinți și Pitici, psihologul clinician Radu Leca a adus în fața publicului realitatea din școlile românești și a avertizat asupra consecințelor ieșirii din sistemul academic.

„Copilul își ia o decizie total greșită, ieșirea din sistemul academic. Fără școală suntem pierduți”, a explicat specialistul la Părinți Prezenți, care a amintit de cuvintele lui Nicolae Iorga: „fără școală poporul român o să fie un executant în masă”.

Radu Leca este de părere că „în 2026 suntem executați în masă de lipsa școlii. Noi acum putem să alegem să fim proștii Europei real, sau să scoatem capul la lumină”.

Semnele premergătoare abandonului și indiferența sistemului: Ce se întâmplă în lunile critice

Dincolo de statistici, tragedia abandonului se desfășoară lent, chiar sub ochii părinților și ai profesorilor. Potrivit lui Radu Leca, „copilul se schimbă total în primele luni după ce își ia decizia de a nu mai merge la școală, fiindcă este decizia lui care se bazează pe niște fapte”.

Când vine vorba de acumularea de absențe, „primele 10 absențe reprezintă formula de tragere de start care generează super rezultate negative”, iar din secunda doi, „subiectul intră pe incidența clară a abandonului școlar”.

Deși soluțiile par la îndemâna oricui, sistemul educațional eșuează deseori.

„Profesorul bătrân sau tânăr are obligația morală de a contacta părintele. Mulți profesori sunt dezumanizați de urletele la care sunt supuși în fiecare zi”, declară psihologul, care spune că profesorii ar putea salva vieți doar printr-un telefon adresat familiei. Leca atrage atenția și asupra calității corpului profesoral: „aproape 70% din corpul profesoral a fost schimbat la nivel național cu oameni tineri, doar că din punctul meu de vedere mai mult decât jumătate dintre ei, ca și număr, sunt inutili, fiindcă pregătirea lor asigură o catastrofă națională”.

Soluția propusă de psiholog este colaborarea de urgență: „Profesorul trebuie să colaboreze cu familia, familia trebuie să accepte colaborarea cu profesorul... este obligatoriu psihologul sau psihoterapeutul de familie”.

