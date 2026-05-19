Rusia anunţă exerciţii ale forţelor nucleare

Armata rusă va efectua în perioada 19-21 mai exerciţii cu forţele nucleare, a anunţat marţi ministerul Apărării de la Moscova, transmite Agerpres, citând Reuters şi AFP.

Potrivit sursei citate, la manevre vor participa peste 64.000 de militari şi 7800 de echipamente, inclusiv 200 de lansatoare de rachete. Vor fi lansate din poligoane de testare de pe teritoriul Rusiei mai multe rachete balistice şi de croazieră, arată comunicarea oficială.

"Exerciţiul va aborda şi probleme legate de instruirea comună şi utilizarea armelor nucleare desfăşurat pe teritoriul Republicii Belarus", a transmis ministerul Apărării de la Moscova.

Amenințarea preferată a Rusiei - armele nucleare

Guvernul de la Minsk anunţase exerciţiile comune ruso-belaruse încă de luni, dând totodată asigurări că acestea "nu sunt îndreptate împotriva unor ţări terţe şi nu constituie o ameninţare pentru securitatea regională".

Precizăm că în cei peste patru ani de război cu Ucraina, Rusia a ameninţat în nenumărate rânduri că va recurge la armamentul atomic. Reamintim că februarie a expirat tratatul New START, care limita arsenalele nucleare ale Rusiei şi Statelor Unite. Anul trecut, forţele armate ruse au desfăşurat în Belarus racheta hipersonică Oreşnik, cu capacitate nucleară.

Vladimir Putin a ajuns în China

Manevrele de astăzi au început cu numai câteva ore înainte de sosirea preşedintelui Vladimir Putin într-o vizită în China.

Sosirea preşedintelui rus în China are loc exact la o săptămână după vizita lui Trump la Beijing, o coincidenţă pe care presa de stat chineză a exploatat-o pentru a prezenta capitala chineză drept "epicentrul diplomaţiei mondiale".

Vizita de două zile coincide totodată cu cea de-a 25-a aniversare a semnării Tratatului de bună vecinătate, prietenie şi cooperare dintre China şi Rusia şi cu cea de-a 30-a aniversare a stabilirii parteneriatului lor strategic, ambele ţări subliniind trăinicia legăturilor lor.

Potrivit Ministerului de Externe de la Beijing, Putin şi omologul său chinez, Xi Jinping, vor face schimb de opinii privind relaţiile bilaterale şi problemele internaţionale de interes reciproc, contribuind la o mai mare stabilitate pe scena internaţională.

Partea rusă, la rândul său, a indicat că cei doi lideri vor semna o declaraţie comună, împreună cu alte documente bilaterale, şi că Putin va avea, de asemenea, întâlniri cu alţi oficiali chinezi.