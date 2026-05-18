Haos și violențe în mai multe țări, din cauza unui ceas de 385 de euro. De două zile oamenii se înghesuie la cozi uriașe - FOTO/VIDEO

Magazinele Swatch din Manchester și Liverpool au fost închise pentru a doua zi la rând, după ce oamenii s-au înghesuit din nou la cozi, dornici să cumpere un ceas de buzunar de 385 de euro, scrie BBC.

Inițial, firma elvețiană a închis magazinele Manchester și Liverpool, sâmbătă, „din motive de siguranță”, împreună cu magazinele sale din Birmingham, Sheffield, Glasgow, Cardiff și Londra.

Totodată, violențe și cozi uriașe au fost înregistrate și la magazinele Swatch din Paris, Milano, New York și Haga, iar în Dubai un eveniment de lansare a fost anulat din cauza mulțimii prea mari.

Many Swatch stores across the UK have closed following incidents resulting from huge queues as people try to buy the Royal Pop watches to resell online for many times higher.



A video recorded at the Bull Ring shopping area in Birmingham, England captured a moment where an…

Haos în fața magazinelor Swatch, deși ceasul va fi disponibil pentru cumpărare timp de câteva luni

Într-o postare pe rețelele sociale, după ce mulțimile s-au adunat la sucursalele din întreaga lume, Swatch a cerut oamenilor „să nu se grăbească în magazine în număr mare” și a spus că articolele - care au fost revândute online pentru până la 16.000 de lire sterline - vor „rămâne disponibile timp de câteva luni”. Totuși, în pofida mesajului, oamenii s-au îmbrâncit în fața magazinelor, formând un adevărat haos.

Unii au criticat compania, spunând că ceasurile ar trebui să fie disponibile pe site-ul său web și că resursele poliției au fost deviate inutil.

Într-o declarație online, firma a spus: „Pentru a asigura siguranța atât a clienților noștri, cât și a personalului nostru din magazinele Swatch, vă rugăm să nu vă grăbiți în magazinele noastre în număr mare pentru a achiziționa acest produs. În unele țări, cozile de peste 50 de persoane nu pot fi acceptate, iar vânzările ar putea fi nevoie să fie întrerupte”.

Shoppers who can't afford an Audemars Piguet camp in Liverpool to buy a poor man's Swatch version.



Do yourself a favour. Put your money away, save a bit more, and go to one of Liverpool's many luxury watch vendors and buy a real AP. https://t.co/n0TmDshsyL — Mike Baldwin  (@Ralph_Hapschatt) May 16, 2026

Oamenii și-au lansat chiar și amenințări

Un bărbat a fost arestat sâmbătă în Cardiff, în timp ce poliția a fost chemată în urma unor relatări despre persoane care „provocau amenințări” în fața magazinului din Liverpool.

Firma a lansat sâmbătă noua sa colaborare de ceasuri de buzunar „Royal Pop” cu producătorul de ceasuri de lux Audemars Piguet în anumite magazine din întreaga lume.

Swatch a declarat că a fost inspirată de mișcarea Pop Art din anii 1950 și 1960, descriind-o ca fiind „o colaborare disruptivă între două icoane ale orologeriei elvețiene”.

Colecția combină designul transformator al ceasului Royal Oak de la Audemars Piguet cu faimosul și coloratul brand Swatch Pop din anii 1980.

