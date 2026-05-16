Primele acorduri SUA-China, făcute publice, după întâlnirea Trump-Xi. Ce au convenit cei doi lideri mondiali

Ministerul Comerțului din China a transmis că Washingtonul și Beijingul au ajuns la o serie de înțelegeri de principiu privind reducerea tarifelor aplicate anumitor produse. Documentul oficial descrie acordul drept unul preliminar, iar detaliile tehnice urmează să fie stabilite în etapele următoare ale negocierilor.

Discuțiile au avut loc pe parcursul unui summit de două zile desfășurat la Beijing, unde cele două delegații au analizat mecanisme de relaxare a barierelor comerciale și extindere a schimburilor bilaterale.

Reduceri tarifare și extinderea comerțului agricol

Potrivit autorităților chineze, cele două părți au stabilit un cadru pentru reduceri tarifare reciproce, cu impact direct asupra unor produse din sectorul agricol și alte categorii de bunuri strategice. Măsurile au ca obiectiv extinderea fluxurilor comerciale și reducerea blocajelor apărute în ultimii ani.

Ministerul Comerțului din China a precizat că negocierile continuă pentru definirea exactă a produselor vizate și a nivelului de reducere a taxelor. În paralel, ambele părți au convenit crearea unui consiliu comercial și a unui consiliu de investiții, structuri care vor coordona discuțiile viitoare privind politica tarifară și accesul pe piață.

Unul dintre elementele importante ale discuțiilor îl reprezintă industria aeronautică. Beijingul a confirmat intenția de a achiziționa aeronave americane, fără a oferi detalii privind numărul sau tipul acestora.

În același timp, partea chineză a menționat existența unor înțelegeri privind furnizarea de motoare și piese de avion din Statele Unite către China. Discuțiile includ și garanții legate de continuitatea acestor livrări, însă fără a fi stabilite încă termene clare.

În acest context, compania Boeing este menționată indirect ca unul dintre potențialii beneficiari ai acordului, în condițiile în care China ar urma să achiziționeze până la 200 de aeronave, potrivit declarațiilor americane. Totuși, analiștii au pus sub semnul întrebării lipsa unui calendar ferm pentru aceste livrări.

Agricultura și produsele alimentare, în centrul negocierilor

Documentul oficial mai arată că Statele Unite au ridicat mai multe preocupări legate de importurile agricole, inclusiv carne de vită și carne de pasăre. Partea chineză a transmis că va analiza aceste solicitări și va încerca să faciliteze accesul anumitor produse americane pe piața internă.

În același timp, Washingtonul a semnalat probleme legate de exporturile chineze de produse agricole specifice, iar Beijingul a menționat că va trata aceste chestiuni în cadrul noilor structuri de dialog economic.