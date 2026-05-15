DCNews Stiri
Data publicării: 15 Mai 2026

Bărbat urmărit internațional pentru trafic de cocaină, prins la Roman. Ar fi încercat să introducă în Regatul Unit 500 de kilograme de droguri
Autor: Tiberiu Vasile

Rol ilustrativ droguri Rol ilustrativ droguri. Foto: Unsplash
Un cetățean britanic urmărit internațional pentru trafic de droguri a fost prins la Roman.

Un cetăţean britanic care era urmărit internaţional pentru infracţiuni de trafic de droguri a fost prins în urma unei acţiuni comune a poliţiştilor din judeţele Botoşani şi Neamţ, se arată într-un comunicat de presă transmis, vineri, de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ. Individul ar fi încercat să introducă în Marea Britanie 500 de kilograme de cocaină.

Potrivit sursei citate, în urma activităţilor operative, poliţiştii Direcţiei de Investigaţii Criminale - Serviciului Urmăriri, cu sprijinul poliţiştilor serviciilor de investigaţii criminale - compartimentele urmăriri din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene Neamţ şi Botoşani, l-au depistat şi reţinut, în municipiul Roman, pe bărbatul britanic de 62 de ani, urmărit internaţional de către autorităţile judiciare din Regatul Unit al Marii Britanii, în baza unui mandat de arestare emis de Judecătoria Westminster.

Cetăţeanul britanic a fost prezentat Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău

"Bărbatul este cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de asociere în scopul încălcării interzicerii introducerii în ţară a drogurilor din categoria A, prevăzute de Codul Vamal CEMA şi articolul 1 din Legea privind infracţiunile din 1977, fapte pentru care legislaţia britanică prevede pedeapsa maximă cu detenţiunea pe viaţă. Cauza penală, în care cetăţeanul britanic este cercetat în ţara de origine, are ca obiect constituirea unui grup de criminalitate organizată care a vizat introducerea pe teritoriul Marii Britanii a aproximativ 500 de kilograme de cocaină, în luna august 2024, cu o valoare de piaţă de 13 milioane de lire sterline, fiind folosită o barcă pneumatică pentru a recupera livrarea drogurilor depozitate în largul mării", au precizat oficialii IPJ Botoşani.

În România, activităţile operative, efectuate sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, s-au desfăşurat începând cu luna februarie 2026.

Cetăţeanul britanic a fost prezentat Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău, reţinut şi încarcerat în arestul IPJ Bacău.

În prezent, urmăritul internaţional se află în custodia autorităţilor judiciare române, urmând să fie supus procedurii de punere în executare a mandatului de arestare emis pe numele său de către Marea Britanie, conform Agerpres.

