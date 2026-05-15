Cum văd literații societatea: Subiectul săptămânii la De Ce Citim / VIDEO

Sâmbătă, 16 mai, începând cu ora 17:00, scriitorul Flaviu George Predescu și criticul literar Daniel Cristea-Enache vor dialoga în cadrul emisiunii „De Ce Citim”. Aceștia vor discuta despre felul în care văd literații societatea și despre Colocviul Național al Revistelor de Cultură, care a avut loc la Săvârșin, eveniment organizat de Uniunea Scriitorilor din România și revista „Arca”.

Daniel Cristea-Enache este unul dintre cei mai importanți critici literari. S-a afirmat de foarte tânăr, fiind autorul a peste 1.000 de cronici, primind nenumărate premii și distincții literare pentru cărțile sale și fiind inclus în „Istoria critică a literaturii române. Ediția a II-a, revăzută și adăugită”, a lui Nicolae Manolescu. Doctor în Filologie (summa cum laude), este conferențiar universitar la Facultatea de Litere, Universitatea din București.

Flaviu George Predescu este scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România, colaborator DC News din anul 2015, realizator al emisiunii „De Ce Citim”, redactor la „Luceafărul de dimineață” și redactor-șef adjunct la „De Spiritu et Anima”, revista Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”.

