€ 5.2088
|
$ 4.4801
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2088
|
$ 4.4801
 
DCNews Stiri Cum văd literații societatea: Subiectul săptămânii la De Ce Citim / VIDEO
Data publicării: 15 Mai 2026

EXCLUSIV Cum văd literații societatea: Subiectul săptămânii la De Ce Citim / VIDEO
Autor: Elena Aurel

emisiune de ce citim - Flaviu Predescu si Daniel Cristea-Enache Scriitorul Flaviu George Predescu și criticul literar Daniel Cristea-Enache, în studioul DC News
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Felul în care văd literații societatea este subiectul ediției de weekendul acesta al emisiunii „De Ce Citim”.

Sâmbătă, 16 mai, începând cu ora 17:00, scriitorul Flaviu George Predescu și criticul literar Daniel Cristea-Enache vor dialoga în cadrul emisiunii „De Ce Citim”. Aceștia vor discuta despre felul în care văd literații societatea și despre Colocviul Național al Revistelor de Cultură, care a avut loc la Săvârșin, eveniment organizat de Uniunea Scriitorilor din România și revista „Arca”.

Daniel Cristea-Enache este unul dintre cei mai importanți critici literari. S-a afirmat de foarte tânăr, fiind autorul a peste 1.000 de cronici, primind nenumărate premii și distincții literare pentru cărțile sale și fiind inclus în „Istoria critică a literaturii române. Ediția a II-a, revăzută și adăugită”, a lui Nicolae Manolescu. Doctor în Filologie (summa cum laude), este conferențiar universitar la Facultatea de Litere, Universitatea din București.

Flaviu George Predescu este scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România, colaborator DC News din anul 2015, realizator al emisiunii „De Ce Citim”, redactor la „Luceafărul de dimineață” și redactor-șef adjunct la „De Spiritu et Anima”, revista Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”.

Emisiunea va fi transmisă în premieră la DC News. Aceasta va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News şi DC News TV, atât în cadrul acestui articol, cât şi pe Facebook şi YouTube. De asemenea, o puteți urmări duminică, de la ora 19:00, la Radio Vocativ!

Video: 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

de ce citim
flaviu predescu
Daniel Cristea-Enache
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Nicușor Dan, asigurări privind programul SAFE: Există un backup în Parlament
Publicat acum 9 minute
Kelemen Hunor spune că UDMR ar putea intra în opoziţie
Publicat acum 18 minute
ICCJ, decizie în cazul lui Dominic Fritz. O nouă amânare
Publicat acum 24 minute
Preşedintele Nicuşor Dan spune că programul SAFE nu e în pericol de a fi blocat
Publicat acum 39 minute
Cum văd literații societatea: Subiectul săptămânii la De Ce Citim / VIDEO
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 36 minute
Horoscop 15 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 4 ore si 21 minute
Scrisoare PSD către Ursula von der Leyen: Ce îi solicită social-democrații români
Publicat acum 3 ore si 36 minute
Decizia lui Răzvan Dumitrescu după ce un politician n-a mai venit la emisiune. Pe cine va invita data viitoare la DC News
Publicat acum 6 ore si 41 minute
BANCUL ZILEI: Bulă, la ora de psihiatrie
Publicat acum 2 ore si 30 minute
Herman Berkovits: „De ce România face așa ceva nepoților noștri?!” Cum pierde țara noastră milioane de oameni
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close