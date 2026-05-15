Accident grav în Mehedinți: O persoană a murit, două sunt încarcerate
Data publicării: 15 Mai 2026

Accident grav în Mehedinți: O persoană a murit, două sunt încarcerate
Autor: Elena Aurel

accident ambulanta 112 Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu
Un accident rutier grav a avut loc pe DN6, pe segmentul dintre Drobeta-Turnu Severin și Orșova, în zona viaductului Bahna.

Un grav accident rutier, în care au fost implicate trei autoturisme, o persoană decedând şi alte trei fiind rănite, a avut loc vineri, pe drumul naţional DN 6, în zona viaductului Bahna, circulaţia rutieră fiind oprită în zonă.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Mehedinţi, una dintre victime va fi preluată de elicopterul SMURD.

"Cu puţin timp în urmă, Secţia de Pompieri Orşova a fost solicitată să intervină pentru gestionarea unui accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme pe DN 6, zona viaductului Bahna. La faţa locului s-au deplasat de urgenţă o autospecială de stingere cu modul de descarcerare şi o ambulanţă SMURD. De asemenea, din cadrul Detaşamentului de Pompieri Drobeta Turnu Severin, s-au deplasat în sprijin o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere şi o ambulanţă SMURD. Două victime au fost descarcerate de pompierii mehedinţeni, fiind conştiente. Una dintre acestea va fi preluată de elicopterul SMURD. O altă victimă conştientă este evaluată de echipajul SMURD. Din nefericire, una dintre victime prezenta leziuni incompatibile cu viaţa şi a fost declarată decedată ", au transmis reprezentanţii ISU Mehedinţi.

Potrivit Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova, circulaţia rutieră este oprită în zonă pe ambele sensuri ale DN 6, la km 355+400, în zona administrată de Secţia Drumuri Naţionale (SDN) Orşova.

"Traficul este blocat complet, iar reluarea circulaţiei este estimată, provizoriu, în aproximativ 2-3 ore. Poliţia, echipajele medicale şi reprezentanţii DRDP intervin la faţa locului", se arată într-o postare pe pagina de Facebook a DRDP Craiova. 

