Nicuşor Dan a semnat decretele de eliberare din funcţie a mai multor judecători. Un nou consilier de stat a fost numit

"Președintele României, Nicușor Dan, a semnat vineri, 15 mai 2026, următoarele decrete:
Decret privind eliberarea din funcția de judecător a doamnei Damian Oana, judecător la Curtea de Apel Constanța, delegată în funcția de președinte al Secției a II-a civile, de insolvență și litigii cu profesioniștii și societăți din cadrul acestei instanțe - pensionare, la data de 15 mai 2026;
Decret privind eliberarea din funcția de judecător a doamnei Vîlceanu Anca-Laura, judecător la Curtea de Apel București - pensionare, la data de 15 mai 2026;
Decret privind eliberarea din funcția de judecător a doamnei Pluteanu Anda-Mihaela, judecător la Curtea de Apel Pitești - pensionare, la data de 15 mai 2026;
Decret privind eliberarea din funcția de judecător a doamnei Dinu Mădălina Georgeta, judecător în cadrul Tribunalului Dâmbovița - ca urmare a neprezentării, în mod nejustificat, la expertiza de specialitate, în termenul de un an prevăzut la art. 199 alin. (6) din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor, cu modificările și completările ulterioare, la data de 15 mai 2026;
Decret privind eliberarea din funcția de procuror a domnului Dunca Robert-Carmen, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție –pensionare, la data de 15 mai 2026", se arată în comunicatul Administraţiei Prezidenţiale.
"Decret pentru numirea în funcția de consilier de stat a doamnei Martina Orlea, începând cu data de 18 mai 2026", se mai arată în comunicat.
de Anca Murgoci