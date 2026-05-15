Nicuşor Dan a semnat decretele de eliberare din funcţie a mai multor judecători. Un nou consilier de stat a fost numit

"Președintele României, Nicușor Dan, a semnat vineri, 15 mai 2026, următoarele decrete:

Decret privind eliberarea din funcția de judecător a doamnei Damian Oana, judecător la Curtea de Apel Constanța, delegată în funcția de președinte al Secției a II-a civile, de insolvență și litigii cu profesioniștii și societăți din cadrul acestei instanțe - pensionare, la data de 15 mai 2026;

Decret privind eliberarea din funcția de judecător a doamnei Vîlceanu Anca-Laura, judecător la Curtea de Apel București - pensionare, la data de 15 mai 2026;

Decret privind eliberarea din funcția de judecător a doamnei Pluteanu Anda-Mihaela, judecător la Curtea de Apel Pitești - pensionare, la data de 15 mai 2026;

Decret privind eliberarea din funcția de judecător a doamnei Dinu Mădălina Georgeta, judecător în cadrul Tribunalului Dâmbovița - ca urmare a neprezentării, în mod nejustificat, la expertiza de specialitate, în termenul de un an prevăzut la art. 199 alin. (6) din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor, cu modificările și completările ulterioare, la data de 15 mai 2026;

Decret privind eliberarea din funcția de procuror a domnului Dunca Robert-Carmen, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție –pensionare, la data de 15 mai 2026", se arată în comunicatul Administraţiei Prezidenţiale.

Martina Orlea a fost numită în funcţia de consilier de stat

"Decret pentru numirea în funcția de consilier de stat a doamnei Martina Orlea, începând cu data de 18 mai 2026", se mai arată în comunicat.









