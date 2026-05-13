Lia Olguța Vasilescu, prima reacție după ce Universitatea Craiova a câștigat Cupa României / Foto

Universitatea Craiova a câştigat Cupa României la fotbal, după ce a învins-o pe Universitatea Cluj cu 6-5 la loviturile de departajare, miercuri seara, pe Stadionul Municipal din Sibiu, în finala în care scorul a fost alb, 0-0, după cele 90 de minute regulamentare, dar și la capătul prelungirilor.

După succesul echipei din Bănie, primarul Craiovei Lia Olguța Vasilescu a transmis un mesaj de felicitare pe rețelele sociale.

”Toată lumea știe! Cupa e-n Bănie! Bravo, Universitatea Craiova!”, a scris Lia Olguța Vasilescu, pe o rețea socială, atașând și o fotografie sugestivă.

Sursa foto Facebook - Lia Olguța Vasilescu

”Cupa e în Bănie! E mare veselie!!”, ”Felicitări leilor!”, ”BRAVO! FELICITĂRI! Urmează campionatul! Mult succes! HAI CRAIOVA!”, ”Pregătiți autobuz-ul decapotat pentru defilare....”, sunt câteva din comentariile de la postarea Liei Olguța Vasilescu.



