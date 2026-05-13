Dosarul medical digital al pacientului devine realitate. Anunțul CNAS

Anunțul a fost făcut de Horațiu Moldovan, care susține că măsura urmărește corectarea modului de finanțare a sistemului medical și nu va afecta accesul pacienților la servicii.

„Într-un sistem de sănătate sănătos, tot ceea ce înseamnă medicina aceasta de prespital (ambulatoriul de specialitate şi medicina de familie – n.r.) este baza, este temelia funcţionării sistemului de sănătate, iar aşa trebuie să creionăm şi sistemul de asigurări sociale de sănătate din România. Mă refer din punct de vedere al finanţării”, a explicat astăzi preşedintele CNAS la Medika TV.

Horațiu Moldovan: România funcționează după o mentalitate moștenită dinainte de 1989

Șeful Casa Națională de Asigurări de Sănătate a afirmat că sistemul medical românesc continuă să funcționeze după reguli și obiceiuri vechi, în care spitalele reprezentau principalul loc unde oamenii mergeau pentru orice problemă medicală.

„Noi am avut o altă gândire, o altă mentalitate pe care am moştenit-o dinainte de 1989, când în spital se rezolva totul. Te durea ceva, aveai o problemă, o unghie încarnată, orice problemă, doreai să-ţi faci nişte analize, te duceai la spital, acolo se rezolva totul. Am avut un număr enorm de spitale, s-a redus în urmă cu mai mulţi ani. Astăzi, în zilele acestea, suntem în această procedură de analiză împreună cu Ministerul Sănătăţii de a reduce suplimentar numărul de paturi pentru că jumătate din paturile de spital astăzi stau goale”, a explicat Horaţiu Moldovan.

CNAS susține că pacienții nu vor fi afectați

Potrivit lui Horațiu Moldovan, reorganizarea vizează strict partea administrativă și financiară a sistemului medical.

„Deci nu scoatem paturile afară din spital împreună cu pacienţii, ci din punct de vedere administrativ, paturile acelea goale, care ne duc pe o traiectorie de finanţare greşită, încercăm să le corectăm şi să facem lumină din perspectiva finanţării”, a declarat Horaţiu Moldovan.

Pacienții vor avea acces la portofelul digital de sănătate

Președintele Casa Națională de Asigurări de Sănătate a anunțat și lansarea unei noi platforme informatice care va include portofelul digital al pacientului.

Potrivit oficialului, din vara acestui an, românii vor putea vedea online toate documentele medicale, inclusiv trimiterile, rețetele și biletele de externare.

„Noua platformă informatică a Casei de Asigurări de Sănătate are un modul nou care se numeşte portalul eSănătateamea sau portofelul digital de sănătate al pacientului. Este spaţiul virtual al fiecărui pacient, este locul unde pacientul îşi regăseşte dosarul medical de sănătate, sau va regăsi din vara acestui an dosarul medical, va regăsi toate documentele medicale, scrisori medicale, bilete de trimitere, reţete, bilete de externare şi îşi va regăsi şi decontul aferent fiecărui serviciu medical”, a mai spus Horaţiu Moldovan.

Noua platformă va afișa și sumele decontate de stat pentru consultații, internări și alte servicii medicale.