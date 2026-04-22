Conf. univ. dr. Horațiu-Remus Moldovan, președinte CNAS, a vorbit despre modul în care CNAS contractează serviciile medicale și a explicat că sistemul nu ține suficient cont de nevoile reale din fiecare județ. Din acest motiv, banii și serviciile nu sunt distribuite uniform, iar pacienții nu au acces egal la servicii medicale.

Potrivit acestuia, la analizele de laborator, plafoanele fac ca unele laboratoare să își termine rapid bugetul, iar altele să nu îl folosească pe tot. Astfel de situații îi determină pe pacienți să plătească analizele din buzunar.

„Casa Națională de Asigurări de Sănătate are astăzi o politică de contractare reactivă. Vin furnizorii de servicii medicale la casele de asigurări de sănătate, își prezintă ofertele, își prezintă serviciile și doresc să intre în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate.

Acest lucru, pe lângă faptul că nu există o corelare și o viziune cu nevoile reale de servicii de sănătate din fiecare județ, creează și niște premise de presiuni nejustificate asupra bugetului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, prin concentrarea resurselor financiare în anumite zone, pacienții fiind grevați de acces la servicii de înaltă performanță, uniform distribuite geografic la nivel național.

De asemenea, pe zona paraclinicului - investigații de laborator, investigații imagistice - avem un mare handicap funcțional, în sensul în care, da, probabil resursele financiare alocate acestui segment sunt insuficiente, dar totuși nici aceste resurse care sunt alocate nu sunt cheltuite în fiecare lună.

Nu sunt cheltuite la sfârșit de an. De ce? Pentru că există acele plafoane, există laboratoare care își cheltuie banii rapid - în două, trei zile - altele care țin banii până la sfârșitul lunii, neavând adresabilitate, și pacientul în timpul acesta plătește din buzunar”, a spus conf. univ. dr. Horațiu-Remus Moldovan.

Cele două soluții care pot fi implementate rapid

Conf. univ. dr. Horațiu-Remus Moldovan a explicat că în prezent se lucrează la eliminarea plafoanelor din sistemul de sănătate și că până atunci vor fi introduse măsuri rapide prin hotărâre de Guvern.

„Până la scoaterea plafoanelor pentru care lucrăm - și chiar a fost prima ședință a grupului de lucru instituțional pentru găsirea unei soluții de genul bugetării globale sau alte soluții care să permită eliminarea plafoanelor spre sfârșitul acestui an - am identificat deja două soluții pe care le putem implementa în cel mai scurt timp printr-o hotărâre de Guvern.

Este vorba despre raportarea bilunară a serviciilor paraclinice, astfel încât în a treia săptămână din lună să se facă redistribuirile și nu la sfârșitul lunii, iar în a patra săptămână pacientul să mai aibă o șansă de reprogramare la laborator.

Cealaltă modificare legislativă presupune ca un furnizor care este evaluat cu un punctaj mare și are o valoare mare de contract, dar care nu-și cheltuie banii în fiecare lună, în mod repetat, să aibă posibilitatea să spună: „Nu, mulțumesc! Nu vreau tot acest plafon”, de la bun început. „Nu sunt în stare acum”. Și să aibă posibilitatea să spună peste 6 luni: „Gata, am infrastructură! Vreau tot plafonul”, dar până atunci aceste fonduri să poată să fie redistribuite celor care au adresabilitate”, a spus conf. univ. dr. Horațiu-Remus Moldovan la dezbaterea „HEALTH FORUM: Știința vieții-sănătatea bazată pe dovezi”, organizată de DC Medical.

