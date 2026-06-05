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DCNews Stiri Dmitri Medvedev, derapaj după explozia din Constanța: Asta nu e o aluzie!

Dmitri Medvedev, derapaj după explozia din Constanța: Asta nu e o aluzie!

Autor: Ioan-Radu Gava
Data publicării: 05 Iun 2026
dmitri-medvedev_56079400 Dmitri Medvedev/ Agerpres
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Fostul președinte al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, a transmis un mesaj, după explozia de la Constanța.

Într-un mesaj publicat pe X, vineri seara, fostul președinte al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, i-a răspuns Ursulei von der Leyen, președintele Comisiei Europene, care a precizat că explozia de la Constanța e o consecință a războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

„Șarlatana jegoasă Ursula spune că explozia dronei navale din Constanța este „o consecință directă a războiului Rusiei“.

Așteptăm ca nebuna termonucleară să numească viitoarea explozie a sediului UE din Bruxelles provocată de ucrona*iști drept „agresiune a Kremlinului“. P.S.: Asta nu e o aluzie!”, a spus Medvedev, care e și fost președinte al Rusiei.

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dimitri medvedev
ursula von der leyen
drona
constanta
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