Într-un mesaj publicat pe X, vineri seara, fostul președinte al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, i-a răspuns Ursulei von der Leyen, președintele Comisiei Europene, care a precizat că explozia de la Constanța e o consecință a războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

„Șarlatana jegoasă Ursula spune că explozia dronei navale din Constanța este „o consecință directă a războiului Rusiei“.

Așteptăm ca nebuna termonucleară să numească viitoarea explozie a sediului UE din Bruxelles provocată de ucrona*iști drept „agresiune a Kremlinului“. P.S.: Asta nu e o aluzie!”, a spus Medvedev, care e și fost președinte al Rusiei.

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