Accidente grave, duminică, 7 iunie, în România. Doi morți și mai mulți răniți, printre care doi minori și o tânără însărcinată

UPDATE: Încă un accident, în Hunedoara

Două femei şi o fetiţă de şase ani au ajuns la spital, duminică după-amiază, în urma unui accident de circulaţie care a avut loc pe E 79, în localitatea Băniţa, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Hunedoara.

"În accident au fost implicate două autoturisme şi un autocamion, rezultând trei victime, mai exact - două femei şi o minoră în vârstă de şase ani. (...) Cele trei persoane au fost asistate medical la faţa locului şi ulterior au fost transportate la spitalul din Petroşani, pentru investigaţii suplimentare", a precizat sursa citată.

La faţa locului au intervenit pompierii militari din Petroşani şi cei de la Garda de Intervenţie Baru.

Un minor și o tânără însărcinată, răniți într-un accident cu patru victime

Patru persoane, între care un minor şi o tânără însărcinată, au fost rănite, duminică, într-un accident rutier produs în localitatea Gologanu, în care au fost implicate două autoturisme, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Vrancea.

”Din primele verificări efectuate la faţa locului a rezultat faptul că o femeie, în vârstă de 60 de ani, în timp ce conducea un autoturism, ar fi intrat în coliziune cu un alt autoturism, condus de un bărbat de 27 de ani. În urma producerii evenimentului rutier, patru persoane au fost rănite uşor, respectiv cei doi conducători auto, precum şi doi pasageri, o femeie în vârstă de 24 de ani şi un minor de şapte ani. Ambii conducători auto au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative”, au transmis reprezentanţii IPJ.

În context, Serviciul de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Vrancea a informat că în urma impactului dintre cele două autoturisme au rezultat patru victime care au avut nevoie de asistenţă medicală.

"Printre persoanele rănite se află o femeie de 23 de ani însărcinată, un minor de şapte ani, un bărbat de 26 de ani. De asemenea, una dintre victime, o femeie de 59 de ani a rămas încarcerată în autoturism. La faţa locului au fost direcţionate imediat trei ambulanţe: o ambulanţă cu medic şi două cu asistent medical, alături de echipaje de descarcerare şi prim ajutor al ISU Vrancea. După stabilizarea tuturor persoanelor implicate şi acordarea primului ajutor calificat, toate cele patru victime au fost preluate şi transportate de urgenţă la Unitatea de Primiri Urgenţe Focşani pentru investigaţii suplimentare şi tratament de specialitate", au detaliat reprezentanţii SAJ.

Accident mortal în Vaslui

O persoană a decedat şi alta a fost grav rănită într-un accident rutier în care au fost implicate o autocisternă şi un autoturism, produs, duminică, pe DE 581, între localităţile Curteni şi Târzii, au informat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vaslui.

La locul producerii accidentului au fost mobilizate o autospecială de descarcerare şi o autospecială de terapie intensivă mobilă din cadrul Detaşamentului de Pompieri Vaslui, o autospecială de stingere cu modul de descarcerare din cadrul Secţiei de Pompieri Huşi, precum şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Vaslui.

”La sosirea forţelor de intervenţie, două persoane aflate în autoturism erau încarcerate. Pompierii militari au acţionat pentru descarcerarea victimelor şi acordarea primului ajutor, acestea fiind ulterior preluate de echipajele medicale. Un bărbat în vârstă de 71 de ani a fost găsit în stop cardio-respirator la sosirea echipajelor de intervenţie. Au fost efectuate manevre de resuscitare, însă acestea nu au avut rezultat favorabil, victima fiind declarată decedată la faţa locului. Un bărbat în vârstă de aproximativ 55 de ani era în stare de comă. Acesta a fost intubat şi transportat de urgenţă la Unitatea de Primiri Urgenţe Vaslui pentru investigaţii şi tratament de specialitate. Cea de-a treia persoană implicată în accident, conducătorul autocisternei, nu a necesitat îngrijiri medicale”, au transmis reprezentanţii ISU Vaslui.

Un mort și trei răniți în Alba

Un bărbat a murit, iar alte trei persoane au fost rănite, duminică, după ce autoturismul în care se aflau a căzut într-o vale din localitatea Pârâu lui Mihai, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Alba.

"Din cercetările efectuate de poliţiştii deplasaţi la faţa locului a reieşit că un bărbat, în vârstă de 29 de ani, din municipiul Alba Iulia, în timp ce conducea un autoturism, pe DJ 107 A, pe sensul de mers Vinţu de Jos - Alba Iulia, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare într-o curbă şi a părăsit partea carosabilă, intrând în coliziune cu albia unui râu. În urma accidentului, din nefericire, un bărbat, în vârstă de 75 de ani, din Alba Iulia, a suferit leziuni incompatibile cu viaţa, fiind declarat decesul acestuia", se arată în comunicatul IPJ Alba.

Conform sursei citate, un alt bărbat de 75 de ani, dar şi două femei, de 61 şi 72 de ani, din Alba Iulia, care se aflau în aceeaşi maşină, au fost răniţi şi au fost transportaţi la spital.

Şoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.