Schimbare în Dubai din cauza lipsei turiştilor străini. Ce se întâmplă cu hotelurile de lux

Hotelurile din Dubai își concentrează tot mai mult atenția asupra clienților locali, care profită acum de servicii de lux devenite mai accesibile pe fondul scăderii numărului de turiști străini, afectat de conflictul din Orientul Mijlociu, transmite AFP.

Pe insula artificială Palm Jumeirah, simbol al opulenţei emiratului din Golful Persic, vastele holuri ale hotelurilor de cinci stele sunt din nou aglomerate la sfârșit de săptămână şi de sărbători, în urma afluxului de rezidenţi din Emiratele Arabe Unite. Aceşti clienţi, atât rezidenţi cât şi expatriaţi, sunt atraşi de promoţii fără precedent.

Insula Palm, mai puțin aglomerată: hoteluri luxoase cu tarife scăzute pentru rezidenți

"Nu am stat niciodată într-un hotel pe Insula Palm pentru că preţurile erau exorbitante", spune Fadi Iskandarani, un medic libanez care locuieşte în Dubai de cinci ani şi care recent a petrecut un weekend cu partenera sa la una dintre numeroasele staţiuni de pe insula în formă de palmier. Atmosfera nu era tocmai aglomerată, cu mai multe etaje închise din cauza lipsei de oaspeţi. Însă, datorită unui tarif special pentru rezidenţi, de patru ori mai mic decât preţul obişnuit, "luxul în Dubai a devenit accesibil", se bucură Iskandarani.

Imaginea Dubaiului zdruncinată

Cu 19,5 milioane de turişti estimaţi pentru 2025, Dubai s-a impus ca una dintre destinaţiile de top ale regiunii. Cele 827 de hoteluri ale sale, dintre care 173 de cinci stele, s-au lăudat cu o rată medie de ocupare de peste 80%. Însă războiul lansat pe 28 februarie de Israel şi Statele Unite împotriva Iranului, care s-a răspândit în tot Golful, i-a zdruncinat imaginea de stabilitate.

De la intrarea în vigoare a armistiţiului pe 8 aprilie 2026, unii turişti s-au întors, dar sosirile rămân limitate, spune Michael Robinson, managerul hotelului Anantara The Palm, o altă unitate de pe insulă. Cu vilele sale deasupra apei, lagunele artificiale şi decorul de inspiraţie thailandeză, hotelul atrage, de asemenea, un număr mare de localnici, oferindu-le reduceri de până la 50%. "În weekenduri, în special sâmbătă seara, depăşim în general 90% de ocupare", spune Robinson. De luni până joi, rata scade la 20 sau 30%.

Provocări logistice cu noua clientelă

Această nouă clientelă este o gură de aer proaspăt pentru hoteluri, chiar dacă aduce şi partea sa de provocări logistice. Este vorba despre parcare, pentru că majoritatea rezidenţilor vin cu maşina. Dar nu umple complet golul. "Marea diferenţă este durata sejururilor. Clienţii locali vin pentru una sau două nopţi... în timp ce turiştii internaţionali obişnuiau să stea o săptămână, zece zile, uneori două săptămâni", susține Michael Robinson.

Deocamdată, datorită sejururilor locale, Anantara The Palm susţine că rămâne profitabil fără a fi fost nevoit să concedieze personal. Se pune însă întrebarea cât timp poate dura acest model? "Dacă situaţia continuă până în iulie, când încep vacanţele şcolare şi multe familii părăsesc Dubaiul pentru vară, va exista o cerere mai mică de sejururi locale", susține Robinson.

Burj Al Arab în renovare

Unele hoteluri au ales să profite de încetinirea activităţii pentru a se închide temporar şi a întreprinde renovări, cum ar fi emblematicul Burj Al Arab. Altele au redus personalul sau salariile, în special unităţile din centrul oraşului, care depind mai mult de turismul de afaceri. Un angajat al uneia dintre aceste unităţi, căruia i se interzice să vorbească în public, a declarat pentru AFP că salariul său a fost redus cu 40%. Un alt angajat al unui hotel de lux din emiratul vecin Abu Dhabi a fost rugat să ia două luni de concediu fără plată înainte de a fi chemat recent înapoi la muncă.

Michael Robinson vrea să creadă într-o revenire rapidă. "Dacă va exista un fel de acord în următoarele săptămâni, cred că turiştii se vor întoarce mai repede decât ne imaginăm", spune el, notează Agerpres.