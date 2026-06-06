Vremea face prăpăd în UK. Avertisment pentru zece regiuni: pană de curent și călătorii afectate

Meteorological Office, Serviciul Național de Meteorologie și Climatologie al Regatului Unit, a emis astăzi o avertizare galbenă de vânt în 10 regiuni din Marea Britanie, cu rafale de până la 80 km/h care amenință întreruperi de curent și perturbări ale călătoriilor de la Londra la Cornwall.

O nouă avertizare meteo a fost emisă sâmbătă de Met Office pentru 10 zone din Marea Britanie, anticipându-se rafale puternice de până la 80 km/h.

Avertizarea de cod galben de vreme rea vizează Londra și sud-estul Angliei, precum și sud-vestul Angliei, de sâmbătă dimineață până sâmbătă seara, 6 iunie.

Potrivit Met Office, rafale puternice de vânt ar urma să lovească regiunile afectate în jurul orei 9:00, sâmbătă (la ora 10:00 în România este ora 08:00 în UK n.r.).

”După condițiile umede și vântuoase de peste noapte, se așteaptă ca o a doua repriză de vânt puternic din sud-vest spre vest să afecteze vestul Cornwallului în cursul dimineții de sâmbătă” arată prognoza meteorologică.

”Acestea se vor deplasa constant spre est prin Cornwall, districtele de coastă ale Canalului Mânecii și Insula Wight, ajungând în Sussex până la mijlocul după-amiezii. Vânturile vor începe apoi să se slăbească dinspre vest. Rafalele de 72-80 km/h sunt probabil răspândite pe coaste și, în general, în Cornwall și pot ajunge la 88 km/h în câteva locuri expuse” arată sursa citată.

Met Office a avertizat că rutele de coastă, falezele și comunitățile de coastă vor fi probabil lovite de valuri mari, în timp ce întârzierile la serviciile rutiere, feroviare, aeriene și de feribot rămân, de asemenea, o posibilitate distinctă. Serviciul meteorologic a avertizat, de asemenea, că sunt posibile scurte întreruperi ale alimentării cu energie electrică și ale altor servicii: ”Sunt posibile unele perturbări ale activităților și evenimentelor de weekend, alături de un risc de pene de curent și unele perturbări ale călătoriilor la niveluri reduse” continuă avertizarea pentru cetățeni.