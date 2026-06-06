Un bărbat din Sibiu a murit după ce ar fi fost atacat de un urs

Un bărbat de 34 de ani a decedat, sâmbătă dimineaţa, după ce ar fi fost atacat de un urs în zona localităţii Prod, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Sibiu.

Potrivit sursei citate, un echipaj SMURD s-a deplasat la ieşirea din localitate, unde în urma unui apel la 112, s-a sesizat faptul că un bărbat este grav rănit. A fost alertat şi elicopterul SMURD.

"La sosirea echipajului SMURD la faţa locului s-a constatat că un bărbat în vârstă de aproximativ 34 de ani prezintă leziuni incompatibile cu viaţa, provocate cel mai probabil de un urs. Din nefericire bărbatul a fost declarat decedat", precizează ISU Sibiu, conform Agerpres.

Situația urșilor din România, scăpată de sub control: Adevăratul motiv pentru care nu se iau măsuri

Situația urșilor din România este tot mai greu de gestionat, iar prezența animalelor sălbatice în apropierea oamenilor a devenit obișnuință în multe zone din țară.

Urșii sunt surprinși tot mai des în căutare de hrană și provoacă panică și pagube materiale. Nenumărate atacuri asupra animalelor domestice, dar și asupra oamenilor, care au fost răniți sau chiar uciși, au readus în prim-plan dezbaterea privind gestionarea populației de urși din România.

Autoritățile, localnicii, activiștii de mediu și specialiștii se află de mulți ani într-un conflict de opinii, în timp ce problema se agravează de la o zi la alta.

DC News l-a contactat pe Dragoș Hârjoabă, vânător, pentru a comenta acest subiect.

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