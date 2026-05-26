Situația urșilor din România, scăpată de sub control: Adevăratul motiv pentru care nu se iau măsuri

Situația urșilor din România este tot mai greu de gestionat, iar prezența animalelor sălbatice în apropierea oamenilor a devenit obișnuință în multe zone din țară.

Urșii sunt surprinși tot mai des în căutare de hrană și provoacă panică și pagube materiale. Nenumărate atacuri asupra animalelor domestice, dar și asupra oamenilor, care au fost răniți sau chiar uciși, au readus în prim-plan dezbaterea privind gestionarea populației de urși din România.

Autoritățile, localnicii, activiștii de mediu și specialiștii se află de mulți ani într-un conflict de opinii, în timp ce problema se agravează de la o zi la alta.

DC News l-a contactat pe Dragoș Hârjoabă, vânător, pentru a comenta acest subiect.

Întrebat cum i se pare faptul că acum urșii intră și în hoteluri, vânătorul a răspuns că numărul acestora este foarte mare, iar habitatul natural nu mai poate susține populația de urși. Potrivit acestuia, problema a fost ignorată în ultimul deceniu și birocrația îngreunează intervențiile în situații de urgență, ceea ce face ca fenomenul să se agraveze.

„Sunt câteva lucruri care trebuie luate în calcul. Numărul lor este foarte mare și suprafața împădurită nu mai suportă numărul mare de urși. Trebuie să luăm în calcul faptul că până acum 10 ani ursul nu a fost o problemă. Statul român, ONG-urile și autoritățile care au lucrat în defavoarea speciei au făcut ca acest urs să devină o problemă astăzi.

E foarte multă birocrație în tot ce înseamnă procedurile în caz de urgență. Să nu uităm că în cazul atacului de la Bichigiu, Academia Română a dat aviz favorabil acordării unei cote de extracție pentru acel urs. Au zis să meargă pe Ordonanța 81, însă această ordonanță îți dă doar 24 de ore pentru intervenție, dar ursul nu stă după capul tău, când vrei tu să fie acolo. Adică noi ne batem cu prostia noastră, iar pe zi ce trece problema va fi tot mai mare”, a spus Dragoș Hârjoabă.

Dragoș Hârjoabă a explicat că măsurile necesare vor fi luate, în opinia sa, doar după producerea unor tragedii grave. Potrivit acestuia, lipsa de acțiune va duce inevitabil la noi incidente.

„Din nefericire, lucrurile astea, cel mai probabil, se vor rezolva în clipa în care va muri un copil. E foarte tragic ceea ce zic, dar asta este realitatea, adică la noi până nu mor suficient de mulți oameni sau nu moare un copil nu se întâmplă nimic și este o chestiune de timp până când ursul va ataca și copii. Depinde de neșansă și de context. Avem acel copil de 4 ani ucis de un câine. Despre ce vorbim?”, a spus Dragoș Hârjoabă.

VEZI ȘI: Urșii au băgat spaima în locuitorii din Argeș: Zeci de apeluri la 112 într-o singură săptămână

De ce nu se face nimic?

Vânătorul susține că nu se iau măsuri eficiente pentru gestionarea problemei urșilor deoarece statul român nu își asumă decizii și există interese financiare legate de protecția speciei.

Potrivit acestuia, statul român cheltuie foarte mulți bani pentru analize și programe, fără rezultate concrete, iar situația este întreținută, în opinia sa, de influența unor ONG-uri și de lipsa de acțiune a statului.

„Nu se face nimic pentru că statul român este un stat impotent, pentru că nimeni nu vrea să-și asume și pentru că se fac foarte mulți bani din falsa protecție a ursului. Statul român a plătit 11 milioane de euro pentru analizele ADN ale rahatului de urs. Nu-i interesează să facă ceva. Banii ONG-urilor sunt mult mai dulci decât realitatea și decât interesul național”, a spus Dragoș Hârjoabă.

VEZI ȘI: Mircea Badea a dat nas în nas cu ursul. Era pe scările unui hotel

Ce măsuri ar trebui luate urgent pentru a preveni astfel de situații

Dragoș Hârjoabă a explicat că problema nu poate fi rezolvată cu garduri electrice și că este necesară reducerea numărului de exemplare. Potrivit acestuia, animalele trebuie să-și recapete frica de om, iar acest lucru poate fi realizat doar prin vânătoare.

„Nu poți îngrădi toată țara cu garduri electrice. Adică hai să stăm noi în închisori ca să fie urșii liberi. E foarte clar că trebuie redus numărul de urși. Vorbesc acum din perspectiva vânătorului și eu chiar iubesc aceste animale.

Noi suntem statul extremelor, adică s-ar putea ca la un moment dat să se ajungă la o reducere atât de drastică a numărului, încât specia chiar să fie pusă în pericol. În acest moment, specia nu e pusă deloc în pericol, dar, ca să se rezolve odată toată nebunia asta, trebuie ca ursul să aibă din nou frică de om și singurul mod care a funcționat timp de mii de ani a fost vânătoarea. De aceea urșii nu interacționau cu oamenii... Din frică.

Ca să aduci frica din nou într-o populație care de 10 ani a observat că oamenii sunt doar niște maimuțe fără gheare care nu știu să reacționeze, decât să țipe puțin, ei sigur că, fiind oportuniști, profită de masivitatea lor, de poziția lor în lanțul trofic”, a spus vânătorul.

VEZI ȘI: Mesaje RO-ALERT după apariția unor urși în Piatra-Neamț, Farcașa și Bicaz Chei

De ce ajung ursoaicele cu pui în localități

Dragoș Hârjoabă este de părere că urșii nu ar trebui să ajungă în localități și că exemplarele care apar în zonele locuite ar trebui extrase. Potrivit acestuia, în astfel de situații ajung ursoaicele cu pui, deoarece acestea încearcă să-i protejeze de masculii adulți.

Vânătorul a explicat că urșii mari ar trebui eliminați pentru a permite urșilor tineri să rămână în habitatul natural, ceea ce ar reduce prezența animalelor în localități.

„E foarte clar că trebuie făcut ceva. Ursul nu trebuie să mai ajungă în localitate. Asta e prima chestiune. În clipa în care a ajuns în localitate, ursul ar trebui extras. Necazul este că în localitate, de cele mai multe ori, ajung ursoaicele cu pui. De ce? Ursoaica fată din doi în doi ani. Ursul, în clipa în care vede ursoaica cu pui, îi omoară puii ca să intre din nou în călduri. Ca o mamă bună, ursoaica își apără puii. Decât să-i ducă în pădure, unde urșii mari i-ar omorî, preferă să-i aducă în localitate. Așa procedează o mamă bună.

Lăsând la o parte nebunia ONG-urilor cu vânătoarea de trofee, ursul mare este urs teritorial și ar trebui scos ca să lase loc urșilor mici în pădure, iar după aceea tot ce iese în afara pădurii, înspre localități ar trebui extras. Din nefericire, în momentul ăsta, în localități ies puii și ursoaicele cu pui”, a spus Dragoș Hârjoabă în exclusivitate pentru DC News.

VEZI ȘI: Ursul a dat iama la Școala de Poliție din Câmpina. S-a dat mesaj Ro-Alert