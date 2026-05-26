Circulația în zona fântânilor din Piața Unirii, pe sensul către Biblioteca Națională, se închide

"De mâine dimineață, se închide circulația rutieră în zona fântânilor din Piața Unirii, pe sensul dinspre Parlament către Biblioteca Națională, urmând ca fluxul de trafic să fie mutat temporar pe laterala din dreapta a pieței, dinspre restaurantul Horoscop.

Măsura, aprobată de Comisia de Circulație din cadrul PMB, nu va afecta semnificativ circulația și va permite constructorilor care refac Planșeul Unirii să continue realizarea piloților și a altor lucrări specifice în zona a treia a proiectului.

Vă rog, așadar, să circulați cu atenție și să respectați noua semnalistică rutieră!

Zi cu spor tuturor!", a scris primarul Daniel Băluță pe Facebook.