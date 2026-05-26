Bacalaureatul se modifică radical din 2030. Apar noi probe scrise și orale

Ministerul Educației a pus în consultare publică un proiect care redefinește examenul de final de liceu. Documentul are la bază Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 și propune o organizare mai strictă, cu mai multe probe și o evaluare mai complexă a competențelor elevilor.

Bacalaureatul din 2030 nu va mai fi un examen cu structură rigidă și predictibilă, ci unul care urmărește atât cunoștințele specifice profilului, cât și cultura generală și competențele de bază.

Apar probe noi și o evaluare extinsă

Cea mai importantă schimbare este introducerea unei noi probe scrise, numită „Proba F”, dedicată competențelor de bază. Aceasta testează cunoștințe din trunchiul comun, ceea ce înseamnă că elevii vor fi evaluați și în afara profilului lor principal.

Astfel, un elev de la real va avea parte de întrebări de bază din zona umanistă și invers, ceea ce duce la o evaluare mai echilibrată. În acest context, Bacalaureatul 2030 devine mai amplu și mai exigent decât în prezent.

Schimbare la proba limbilor străine

O altă modificare majoră vizează limbile moderne. Până acum, acestea erau evaluate preponderent oral, însă noul model introduce schimbări importante.

Elevii vor susține două probe orale la limbi străine (niveluri diferite de competență), iar pentru anumite profiluri, limba străină devine și probă scrisă obligatorie. Practic, Bacalaureatul 2030 transformă limba străină dintr-o simplă testare de competență într-o probă de examen cu greutate reală în nota finală.

