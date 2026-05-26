Ministrul de Interne al Austriei, în vizită în România: Frontiera maritimă a UE, în centrul discuțiilor

Ministrul de Interne al Austriei, Gerhard Karner, se va afla marţi într-o vizită în România.

Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, oficialul austriac şi omologul său român, Cătălin Predoiu, vor susţine o declaraţie de presă, la ora 17:30, în portul Constanţa, având ca obiect siguranţa frontierei maritime a României şi a Uniunii Europene.

Declaraţia este susţinută în contextul vizitei delegaţiei austriece cu ocazia exerciţiului integrat, planificat de structurile MAI şi partenerii instituţionali cu atribuţii în domeniul combaterii migraţiei ilegale şi asigurării securităţii frontierelor externe.

"Colaborarea strânsă dintre autorităţile din România, Bulgaria, Ungaria şi Austria a permis reducerea cu peste 80% a migraţiei ilegale la frontierele externe ale Uniunii Europene. Ministerul Afacerilor Interne a desfăşurat în perioada 2025 - 2026 aproximativ 2.800 de acţiuni punctuale de tip Blitz, în scopul prevenirii şi combaterii migraţiei ilegale şi a infracţionalităţii transfrontaliere", precizează MAI.

