Top cele mai ieftine și cele mai scumpe city break-uri din europa pentru 2026
Data publicării: 25 Mai 2026

Top cele mai ieftine și cele mai scumpe city break-uri din europa pentru 2026
Autor: Loredana Iriciuc

Top cele mai ieftine și cele mai scumpe city break-uri din europa pentru 2026 / FOTO: magnific.com @francescgonzalezarribas
O nouă cercetare a arătat care sunt orașele europene ce oferă cel mai bun raport calitate-preț pentru turiști după ce ajung la destinație și care îi pot face pe vizitatori să cheltuiască mult mai mult.

În contextul în care prețurile biletelor de avion sunt în creștere, city break-urile pe distanțe scurte vor deveni, cel mai probabil, una dintre cele mai importante tendințe de călătorie din Europa în această vară, deoarece turiștii înlocuiesc vacanțele scumpe pe distanțe lungi cu escapade mai ieftine și mai ușor de organizat, notează Euronews.

În cel mai recent raport City Costs Barometer au fost dezvăluite orașele europene care oferă cea mai bună și cea mai slabă valoare pentru bani turiștilor după sosirea la destinație.

În cea mai amplă comparație de până acum, raportul anual a analizat costul a 12 produse și servicii turistice obișnuite pentru două persoane, în 50 de orașe. Studiul oferă turiștilor o imagine asupra costului unui city break. Printre elementele analizate se numără produse de consum, precum o cafea, o sticlă de bere, o doză de Coca-Cola sau Pepsi, un pahar de vin și o cină cu trei feluri pentru două persoane, însoțită de vinul casei.

Raportul a inclus și costurile de transport, precum transferul dus-întors cu autobuzul sau trenul de la aeroport și un card de transport valabil 48 de ore. De asemenea, au fost luate în calcul prețurile unui tur turistic cu autobuzul, ale unei atracții istorice importante, ale unui muzeu renumit și ale unei galerii de artă importante.

În final, raportul a adăugat costul a două nopți de cazare într-un hotel de trei stele pentru două persoane. Potrivit raportului, poziția unui oraș în clasament „contează mai puțin decât modul în care simți prețurile după ce ajungi acolo și cât intenționezi să cheltuiești pe anumite lucruri”. Cazarea face, de obicei, cea mai mare diferență, iar „chiar și schimbările mici” ale tarifelor hoteliere pot „modifica semnificativ costul total” al unei vacanțe scurte.

Care sunt cele mai ieftine city break-uri din Europa pentru 2026?

Top 10 cele mai ieftine city break-uri din Europa

  • Sarajevo, Bosnia și Herțegovina: 287 euro
  • București, România: 299 euro
  • Tirana, Albania: 304,5 euro
  • Belgrad, Serbia: 307 euro
  • Trenčín, Slovacia: 315 euro
  • Riga, Letonia: 322 euro
  • Lille, Franța: 334 euro
  • Vilnius, Lituania: 334 euro
  • Strasbourg, Franța: 369 euro
  • Podgorica, Muntenegru: 384,5 euro

Care sunt cele mai scumpe city break-uri din Europa pentru 2026?

Top 10 cele mai scumpe city break-uri din Europa

  • Oslo, Norvegia: 850 euro
  • Copenhaga, Danemarca: 777 euro
  • Edinburgh, Scoția: 773,5 euro
  • Geneva, Elveția: 746 euro
  • Barcelona, Spania:  742 euro
  • Dublin, Irlanda: 707 euro
  • Amsterdam, Țările de Jos: 705 euro
  • Cork, Irlanda: 697 euro
  • Veneția, Italia: 672 euro
  • Madrid, Spania: 672 euro

