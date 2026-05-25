Top cele mai ieftine și cele mai scumpe city break-uri din europa pentru 2026

În contextul în care prețurile biletelor de avion sunt în creștere, city break-urile pe distanțe scurte vor deveni, cel mai probabil, una dintre cele mai importante tendințe de călătorie din Europa în această vară, deoarece turiștii înlocuiesc vacanțele scumpe pe distanțe lungi cu escapade mai ieftine și mai ușor de organizat, notează Euronews.

În cel mai recent raport City Costs Barometer au fost dezvăluite orașele europene care oferă cea mai bună și cea mai slabă valoare pentru bani turiștilor după sosirea la destinație.

În cea mai amplă comparație de până acum, raportul anual a analizat costul a 12 produse și servicii turistice obișnuite pentru două persoane, în 50 de orașe. Studiul oferă turiștilor o imagine asupra costului unui city break. Printre elementele analizate se numără produse de consum, precum o cafea, o sticlă de bere, o doză de Coca-Cola sau Pepsi, un pahar de vin și o cină cu trei feluri pentru două persoane, însoțită de vinul casei.

Raportul a inclus și costurile de transport, precum transferul dus-întors cu autobuzul sau trenul de la aeroport și un card de transport valabil 48 de ore. De asemenea, au fost luate în calcul prețurile unui tur turistic cu autobuzul, ale unei atracții istorice importante, ale unui muzeu renumit și ale unei galerii de artă importante.

În final, raportul a adăugat costul a două nopți de cazare într-un hotel de trei stele pentru două persoane. Potrivit raportului, poziția unui oraș în clasament „contează mai puțin decât modul în care simți prețurile după ce ajungi acolo și cât intenționezi să cheltuiești pe anumite lucruri”. Cazarea face, de obicei, cea mai mare diferență, iar „chiar și schimbările mici” ale tarifelor hoteliere pot „modifica semnificativ costul total” al unei vacanțe scurte.

Care sunt cele mai ieftine city break-uri din Europa pentru 2026?

Top 10 cele mai ieftine city break-uri din Europa

Sarajevo, Bosnia și Herțegovina: 287 euro

București, România: 299 euro

Tirana, Albania: 304,5 euro

Belgrad, Serbia: 307 euro

Trenčín, Slovacia: 315 euro

Riga, Letonia: 322 euro

Lille, Franța: 334 euro

Vilnius, Lituania: 334 euro

Strasbourg, Franța: 369 euro

Podgorica, Muntenegru: 384,5 euro

Care sunt cele mai scumpe city break-uri din Europa pentru 2026?

Top 10 cele mai scumpe city break-uri din Europa