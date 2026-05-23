€ 5.2488
|
$ 4.5231
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2488
|
$ 4.5231
 
DCNews Stiri Zelenski respinge ideea ca Ucraina să fie asociată UE fără drept de vot: „Ar fi nedrept”
Data publicării: 23 Mai 2026

Zelenski respinge ideea ca Ucraina să fie asociată UE fără drept de vot: „Ar fi nedrept”
Autor: Iulia Horovei

volodimir zelenski ucraina Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei. Sursa foto: Agerpres
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski vede „nedreaptă” ideea ca Ucraina să fie asociată a Uniunii Europene fără drept de vot, o propunere venită dinspre Germania.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski declară într-o scrisoare adresată liderilor Uniunii Europene că propunerea Germaniei de a acorda Ucrainei statutul de membru „asociat” al UE este „nedreaptă” întrucât ar lăsa Kievul fără drept de vot în cadrul blocului comunitar, relatează Reuters.

Propunerea Germaniei pentru Ucraina

Cancelarul german Friedrich Merz a sugerat să se permită Ucrainei să participe la întâlnirile UE fără drept de vot, prezentând această iniţiativă ca etapă intermediară înainte de aderarea deplină la blocul european, ceea ce, a spus el, ar putea ajuta la facilitarea unui acord pentru încheierea războiului declanşat de Rusia cu peste patru ani în urmă.

Zelenski nu vede cu ochi buni ideea de stat „asociat” al UE

Ca răspuns, Zelenski afirmă în scrisoarea sa, trimisă vineri seara şi analizată de Reuters, că îndepărtarea prim-ministrului ungar Viktor Orban - un opozant ferm al aderării Ucrainei la UE - după alegerile de luna trecută a creat oportunitatea pentru un progres substanţial în negocierile de aderare.

„Ar fi nedrept ca Ucraina să facă parte din Uniunea Europeană, dar să nu aibă drept de vot”, a declarat Zelenski în mesajul său. „A sosit momentul să avansăm cu adevărat în procesul de aderare a Ucrainei”.

Scrisoarea este adresată preşedintelui Consiliului European, Antonio Costa, şefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi preşedintelui Ciprului, Nikos Christodoulides, care deţine preşedinţia rotativă a Consiliului UE.

Zelenski le-a mulţumit liderilor europeni pentru sprijinul lor în cadrul războiului şi a spus că Ucraina acţionează ca un bastion împotriva agresiunii ruse pentru întreg blocul de 27 de naţiuni.

„Apărăm pe deplin Europa, nu parţial şi nu cu jumătăţi de măsură”, a spus el. „Ucraina merită o abordare echitabilă şi drepturi egale în Europa”, a mai afirmat liderul ucrainean.

Citește și: Atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România. RO-Alert emis în nordul județului Tulcea

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

volodimir zelenski
ucraina
uniunea europeana
drept de vot
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 25 minute
Tensiuni uriașe în Golful Persic. Qatarul îi transmite Iranului că Strâmtoarea Ormuz nu poate fi folosită ca armă
Publicat acum 33 minute
Rezoluţie pentru un Congres Extraordinar al PNL şi "stabilirea unei noi configuraţii a conducerii partidului"
Publicat acum 41 minute
Cutremur puternic de 6 grade într-o zonă turistică celebră. Autoritățile au transmis imediat alertă
Publicat acum 56 minute
Horoscop 25-31 mai 2026. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile - VIDEOD
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Iernut, proiectul care a stat blocat 10 ani, intră în linie dreaptă. Bolojan: „Nu ne mai permitem încă o întârziere”
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 53 minute
BANCUL ZILEI: Culmea veseliei
Publicat acum 4 ore si 14 minute
Horoscop 23 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 52 minute
Atac ucrainean cu drone în Rusia, pe coasta Mării Negre
Publicat acum 4 ore si 22 minute
ANALIZĂ DC NEWS | Crizele care au alimentat deficitul bugetar al României
Publicat acum 3 ore si 59 minute
Accident grav în Prahova. Șofer scos dintre fiare și preluat de elicopterul SMURD după impactul dintre un autobuz și un TIR
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close