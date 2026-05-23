Zelenski respinge ideea ca Ucraina să fie asociată UE fără drept de vot: „Ar fi nedrept”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski declară într-o scrisoare adresată liderilor Uniunii Europene că propunerea Germaniei de a acorda Ucrainei statutul de membru „asociat” al UE este „nedreaptă” întrucât ar lăsa Kievul fără drept de vot în cadrul blocului comunitar, relatează Reuters.

Propunerea Germaniei pentru Ucraina

Cancelarul german Friedrich Merz a sugerat să se permită Ucrainei să participe la întâlnirile UE fără drept de vot, prezentând această iniţiativă ca etapă intermediară înainte de aderarea deplină la blocul european, ceea ce, a spus el, ar putea ajuta la facilitarea unui acord pentru încheierea războiului declanşat de Rusia cu peste patru ani în urmă.

Zelenski nu vede cu ochi buni ideea de stat „asociat” al UE

Ca răspuns, Zelenski afirmă în scrisoarea sa, trimisă vineri seara şi analizată de Reuters, că îndepărtarea prim-ministrului ungar Viktor Orban - un opozant ferm al aderării Ucrainei la UE - după alegerile de luna trecută a creat oportunitatea pentru un progres substanţial în negocierile de aderare.

„Ar fi nedrept ca Ucraina să facă parte din Uniunea Europeană, dar să nu aibă drept de vot”, a declarat Zelenski în mesajul său. „A sosit momentul să avansăm cu adevărat în procesul de aderare a Ucrainei”.

Scrisoarea este adresată preşedintelui Consiliului European, Antonio Costa, şefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi preşedintelui Ciprului, Nikos Christodoulides, care deţine preşedinţia rotativă a Consiliului UE.

Zelenski le-a mulţumit liderilor europeni pentru sprijinul lor în cadrul războiului şi a spus că Ucraina acţionează ca un bastion împotriva agresiunii ruse pentru întreg blocul de 27 de naţiuni.

„Apărăm pe deplin Europa, nu parţial şi nu cu jumătăţi de măsură”, a spus el. „Ucraina merită o abordare echitabilă şi drepturi egale în Europa”, a mai afirmat liderul ucrainean.

