România a semnat astăzi acordul de împrumut SAFE cu Comisia Europeană. Update: Reacția MApN
Data publicării: 21 Mai 2026

România a semnat astăzi acordul de împrumut SAFE cu Comisia Europeană. Update: Reacția MApN
Autor: Ioan-Radu Gava

Șeful cancelariei primului-ministru, Mihai Jurca, anunță că România a semnat astăzi acordul de împrumut SAFE cu Comisia Europeană.

Update:

Ministerul Apărării Naționale salută aprobarea de către Comisia Europeană a acordului de finanțare pentru România în cadrul Programului SAFE („Acțiunea pentru Securitatea Europei”), inițiativă dedicată consolidării capacității de apărare a statelor membre ale Uniunii Europene, și așteaptǎ ratificarea acestui acord de cǎtre Parlament, pentru a putea încheia contractele.

Prin acest acord, România va beneficia de o finanțare în valoare de 16,6 miliarde de euro, fiind al doilea principal beneficiar al programului SAFE, după Polonia.

Aceste fonduri vor contribui semnificativ la dezvoltarea industriei naționale de apărare, la accelerarea procesului de modernizare și înzestrare a Armatei României și la creșterea rezilienței societății în fața amenințărilor emergente și a provocărilor actualului context de securitate.

Ministerul Apărării Naționale consideră că programul SAFE reprezintă o oportunitate strategică pentru consolidarea capacităților defensive ale României și pentru întărirea cooperării industriale și tehnologice europene în domeniul apărării.

***

În cadrul Programului SAFE, Ministerul Apărării Naționale va derula 21 de proiecte de înzestrare, cu o valoare estimată de aproximativ 9,6 miliarde de euro, în perioada 2026–2030. Dintre acestea, 10 proiecte vor fi realizate prin achiziții comune cu alte state participante, iar 11 prin achiziții individuale ale statului român.

O componentă importantă a programului este reprezentată de dezvoltarea capabilităților de apărare aeriană și de contracarare a amenințărilor aeriene emergente, inclusiv prin achiziția și integrarea de sisteme moderne de apărare antiaeriană, tehnologii anti-dronă și soluții destinate protejării infrastructurii critice și a populației.

Știrea inițială:

România a semnat astăzi acordul de împrumut SAFE cu Comisia Europeană, ceea ce reprezintă un "pas major" pentru consolidarea capacităţii de apărare şi dezvoltarea industriei de securitate din ţara noastră, a declarat, joi, şeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca.

"E oficial: România a semnat astăzi acordul de împrumut SAFE cu Comisia Europeană. Este un pas major pentru consolidarea capacităţii noastre de apărare şi pentru dezvoltarea industriei de securitate din România. România a avut una dintre cele mai mari alocări din Uniunea Europeană şi pentru care am lucrat, împreună cu toate instituţiile implicate, într-un ritm foarte accelerat", a scris Jurca pe Facebook.

Potrivit şefului Cancelariei prim-ministrului, SAFE nu înseamnă doar finanţare pentru înzestrare, ci şi producţie în România, cooperare industrială, transfer de know-how, capacităţi care trebuie să rămână active pe termen lung.

El a menţionat că, în actualul context de securitate, acest acord confirmă atât importanţa Flancului Estic, cât şi faptul că "România este tratată ca un partener serios în efortul european de consolidare a apărării".

"Acţionăm împreună pentru securitatea României", a arătat Mihai Jurca.

