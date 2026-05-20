Polonia și Ungaria își unesc forțele în UE: Anunțul făcut de Donald Tusk

Polonia şi Ungaria îşi vor apăra de acum înainte împreună interesele comune la Bruxelles, lucru posibil odată cu înlăturarea de la putere a fostului premier ungar Viktor Orban, a declarat miercuri premierul polonez Donald Tusk, în timp ce-l primea la Varşovia pe noul său omolog ungar Peter Magyar, care a ales Polonia pentru prima sa vizită oficială în străinătate, relatează AFP, potrivit Agerpres.

"Prin activitatea noastră din fiecare zi vom demonstra că Ungaria şi Polonia acţionează împreună (...), vor colabora la Bruxelles asupra chestiunilor geopolitice şi pentru a apăra diferitele interese ale noastre comune, întrucât practic avem numai interese comune", a spus Donald Tusk la o conferinţă de presă comună cu Peter Magyar.

Relaţiile dintre Polonia şi Ungaria au fost tensionate în perioada scursă de la alegerile parlamentare poloneze desfăşurate la sfârşitul anului 2023, când partidul conservator polonez Lege şi Justiţie (PiS), apropiat ideologic de partidul Fidesz al lui Orban şi critic faţă de Bruxelles, a pierdut alegerile şi la conducerea guvernului polonez a revenit liberalul pro-UE Donald Tusk.

În relaţiile dintre Budapesta şi Bruxelles noul şef al guvernului ungar doreşte sprijinul omologului său polonez pentru a încerca deblocarea fondurilor europene pe care Comisia Europeană le-a îngheţat Ungariei pentru încălcarea "statului de drept" de către Orban, mai ales că actualul comisar european pentru buget, Piotr Serafin, a fost şeful de cabinet al lui Tusk când acesta era preşedinte al Consiliului European (2014-2019).

Peter Magyar merge la Bruxelles pentru discuții cu Ursula von der Leyen

O delegaţie a Comisiei Europene este aşteptată la Budapesta săptămâna aceasta, iar Peter Magyar se va deplasa săptămâna viitoare la Bruxelles şi speră să ajungă la un acord cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Pe lângă întâlnirea cu Donald Tusk, noul premier ungar s-a întâlnit la Varşovia şi cu preşedintele naţionalist polonez Karol Nawrocki, care l-a susţinut în campania electorală ungară pe Viktor Orban.

Peter Magyar urmează să viziteze de asemenea oraşul Gdansk, unde se va întâlni cu Lech Walesa, liderul sindicatului Solidaritatea care a declanşat în anul 1980 la şantierul naval de acolo o grevă transformată în revoltă anticomunistă.

