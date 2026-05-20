Vladimir Putin, vizită oficială în China: Cum l-a primit Xi Jinping, la câteva zile de la vizita lui Trump
Data publicării: 20 Mai 2026

Vladimir Putin, vizită oficială în China: Cum l-a primit Xi Jinping, la câteva zile de la vizita lui Trump
Autor: Iulia Horovei

vladimir putin xi jinping china rusia Președintele rus Vladimir Putin, în vizită oficială în China. Alături, președintele chinez Xi Jinping. Sursa foto: Agerpres
Președintele rus Vladimir Putin se află într-o vizită oficială în China, fiind întâmpinat fastuos de omologul său chinez Xi Jinping, cei doi lideri susținând că relațiile dintre cele două state ating „un nivel fără precedent”.

Preşedintele chinez Xi Jinping l-a primit miercuri la Beijing pe omologul său rus Vladimir Putin, la numai câteva zile după vizita lui Donald Trump, relatează AFP şi Reuters.

Liderii rus şi chinez au elogiat relaţiile bilaterale, care au atins potrivit lui Putin „un nivel fără precedent”, explicat de Xi prin creşterea „încrederii politice reciproce şi a coordonării strategice cu o perseverenţă de nezdruncinat”.

Presa chineză afirmă că succesiunea rapidă a summiturilor de la Beijing cu şefii de stat de la Casa Albă şi Kremlin, în contextul rivalităţii politice şi militare dintre SUA şi Rusia, constituie o recunoaştere a poziţiei Chinei pe scena internaţională.

Citește și: Ce i-a transmis Xi Jinping lui Trump despre Putin și războiul din Ucraina - surse FT

Xi l-a întâmpinat pe Putin la Marea Sală a Poporului, cu o gardă de onoare şi salve de artilerie, în timp ce un grup de copii cu steaguri ale Rusiei şi Chinei îi urau bun-venit înaltului oaspete. Scenografia - remarcă AFP - a fost foarte asemănătoare cu cea de la primirea lui Trump.

După dialogul oficial, preşedinţii au în program o discuţie informală, la un ceai, conform obiceiului lui Xi. Atmosfera la această întâlnire este apreciată ca un indiciu al relaţiei personale dintre lideri. De exemplu, în mai 2024, Xi şi Putin şi-au scos cravatele; zilele trecute, Trump a fost condus de gazda sa printr-o grădină secretă şi într-o vizită la Templul Cerului, într-un cadru mult mai atent regizat conform agenţiei Reuters.

Primele declaraţii ale preşedinţilor chinez şi rus au fost diplomatice; Putin l-a invitat pe Xi să facă o vizită în Rusia anul viitor.

Subiecte de pe masa discuțiilor

Pe agenda dialogului la cel mai înalt nivel se află însă probleme cum ar fi scăderea comerţului bilateral ruso-chinez cu 6,5% în 2025 faţă de anul precedent, prima evoluţie descendentă din ultimii cinci ani. În acest domeniu, relaţia bilaterală lăudată de Xi şi Putin este dezechilibrată: importurile din Rusia reprezintă doar 5% din totalul realizat de China conform datelor vamale chineze, în timp ce ruşii importă mai mult de o treime din produse de la chinezi şi le exportă mai mult de un sfert din mărfurile trimise pe pieţele internaţionale.

Preşedinţia rusă a a anunţat că vor fi semnate circa 40 de documente, inclusiv o declaraţie comună de 47 de pagini despre întărirea parteneriatului.

Se va negocia probabil şi oleoductul Puterea Siberiei 2, între Rusia şi nordul Chinei, care poate deveni mai important în contextul războiului din Iran. Beijingul îşi va continua însă probabil politica de diversificare a resurselor şi va evita crearea unei dependenţe de petrolul rusesc, apreciază ambele agenţii de presă citate.

Războiul americano-israelian împotriva Iranului va constitui un posibil punct de dezacord. Rusia este avantajată de conflict prin relaxarea unor sancţiuni impuse după ce a invadat Ucraina. Relaţiile chino-ruse s-au întărit însă în general de la începutul războiului respectiv, iar istoric atât China, cât şi Rusia sunt vechi parteneri cu Iranul şi cu Coreea de Nord.

Citește și: Trump i-ar fi propus lui Xi o alianță cu Putin împotriva Curţii Penale Internaţionale

