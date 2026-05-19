Ziua Internațională a Medicului de Familie. Cătălina Poiană, președinta CMR: Este esențial să susținem această specialitate
Data publicării: 19 Mai 2026

Ziua Internațională a Medicului de Familie. Cătălina Poiană, președinta CMR: Este esențial să susținem această specialitate
Autor: Doinița Manic

imagine cu Prof. univ. dr. Cătălina Poiană, președinta CMR, în mijlocul medicilor de familie din Vâlcea Prof. univ. dr. Cătălina Poiană, președinta CMR, în mijlocul medicilor de familie din Vâlcea
Marți, 19 mai, este Ziua Internațională a Medicului de Familie.

Marți, de Ziua Internațională a Medicului de Familie, Colegiul Medicilor din România a transmis un mesaj de susținere pentru cei care au ales această profesie, remintind totodată importanța acestei ramuri a medicinei.

"Transmitem respectul profesional și aprecierea noastră tuturor medicilor de familie din România, care profesează cu respect pentru profesie și pacienți, medici care sunt, de cele mai multe ori, primul contact al pacientului cu sistemul de sănătate și cei care însoțesc omul de la naștere până la vârsta a treia.

Medicina de familie reprezintă prevenție, continuitate, monitorizare și apropiere de comunitate. Înseamnă și consultații, vaccinare, managementul bolilor cronice alături de medicii specialiști, dar și educație pentru sănătate și, nu de puține ori, sprijin în momentele dificile ce țin de sănătate. Medicina de familie rămâne unul dintre pilonii funcționali ai sistemului medical românesc, în special în comunitățile mici și în mediul rural, acolo unde medicul de familie este uneori singurul reper medical constant al populației.

În același timp, medicina de familie continuă să se confrunte cu provocări reale: deficit de medici în anumite regiuni, presiune administrativă crescută, birocrație excesivă, lipsa digitalizării eficiente, nevoia de predictibilitate financiară, infrastructură inegală și dificultăți în asigurarea schimbului de generații în această specialitate", transmite Colegiul Medicilor din România, într-un comunicat de presă.

Prof. univ. dr. Cătălina Poiană, președinta CMR: Trebuie să încurajăm tinerii medici să aleagă medicina de familie

„Medicul de familie este una dintre cele mai importante resurse de stabilitate ale sistemului de sănătate. Dincolo de consultații și prescripții, medicina de familie înseamnă relație umană, încredere și continuitate în îngrijirea pacientului.

Este esențial să susținem această specialitate prin respect profesional, condiții de lucru predictibile și politici care să încurajeze tinerii medici să aleagă medicina de familie și să rămână aproape de comunități”, a declarat prof. univ. dr. Cătălina Poiană, președinta CMR.

Totodată, Colegiul Medicilor din România a reafirmat importanța consolidării medicinei de familie ca element esențial al unui sistem de sănătate eficient, orientat spre prevenție, accesibilitate și îngrijire continuă.

