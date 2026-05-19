Corvinul Hunedoara va juca meciurile de acasă pe un stadion aflat la 140 de kilometri distanță

Arena „Francisc Neuman” din Arad, aflată la peste 100 de kilometri distanță de Hunedoara, va găzdui şi meciurile echipei de fotbal Corvinul Hunedoara, conform unui protocol semnat, marţi, de Primăria Arad şi Asociaţia Club Sportiv FC Corvinul Hunedoara 1921.

Documentul a fost semnat de primarul Aradului, Călin Bibarţ, şi de preşedintele clubului hunedorean, Sorin Cimpoca, în prezenţa primarului municipiului Hunedoara, Dan Bobouţanu.

Arena „Francisc Neuman” din Arad va găzdui meciurile echipelor UTA Arad și Corvinului Hunedoara în Superliga

„Stadionul Municipal - Arena Francisc Neuman va deveni terenul pe care Corvinul Hunedoara îşi va disputa meciurile din sezonul competiţional 2026-2027. Decizia vine în contextul în care actualul stadion din Hunedoara urmează să fie demolat complet pentru construirea unei arene moderne de cinci stele UEFA. Astfel, nou-promovata Corvinul avea nevoie de un stadion omologat pentru meciurile din Superligă", se arată într-un comunicat de presă transmis de Primăria Arad.

Conform sursei citate, arena arădeană îndeplineşte toate condiţiile necesare pentru organizarea partidelor de primă ligă, respectiv instalaţie de nocturnă, sistem de degivrare, turnicheţi, zone VAR, 11.500 de locuri complet acoperite şi clasificare UEFA.

Primarul Aradului, Călin Bibarţ, afirmă, în comunicat, că „stadionul arădean merită să găzduiască cât mai multe meciuri de Liga I”.

„Un stadion cochet, cu cel mai bun gazon din România, merită cât mai multe meciuri de Liga I. Mă bucur că Hunedoara a ales Aradul şi le mulţumesc pentru încredere. Sunt avantaje de ambele părţi. Cel mai mult îmi doresc să ajungem la momentul în care Corvinul va întâlni echipa fanion a Aradului chiar aici, pe acest stadion”, a transmis Bibarţ.

Protocolul poate fi prelungit prin acordul ambelor părţi, în funcţie de evoluţia lucrărilor la noul stadion din Hunedoara, notează Agerpres.

Corvinul Hunedoara nu își poate disputa meciurile pe stadionul „Michael Klein” întrucât arena nu îndeplinește în prezent standardele necesare pentru Superligă, urmând ca stadionul să fie demolat și înlocuit cu unul nou.

Pe arena din Arad evoluează și echipa orașului, UTA Arad. Ea a reușit să se claseze pe primul loc în play-out-ul Superligii, dar a rămas fără antrenor după victoria împotriva Unirii Slobozia, scor 1-0, Adrian Mihalcea luând decizia de a pleca de pe banca tehnică.

Mihalcea, originar din Slobozia, este cel care reușea să mențină formația în Superliga sezonul trecut. Tot el o promovase, anterior, în prima ligă de fotbal. După retrogradarea de luni seară, antrenorul a vorbit în lacrimi la declarații.

