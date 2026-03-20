Mirel Rădoi sparge gheața la FCSB: Câștigă la limită cu UTA Arad pe Arena Națională

FCSB a învins cu scorul de 1-0 (0-0) echipa UTA Arad, vineri seara, pe Arena Naţională, într-o partidă din etapa a doua a fazei play-out a Superligii de fotbal. Este prima victorie pentru Mirel Rădoi, de la revenirea ca antrenor al echipei FCSB, patronată de Gigi Becali.

Cine a înscris unicul gol din FCSB - UTA

Unicul gol al meciului a fost înscris de David Miculescu, în minutul 56, fostul jucător al echipei arădene. Miculescu a marcat după o lansare reuşită de Darius Olaru.

UTA, care a cedat iniţiativa campioanei din sezonul trecut în acest meci, a avut o mare ocazie în minutul 13, când portarul Matei Popa l-a blocat magistral pe atacantul Marius Coman, proaspăt convocat la echipa naţională a României pentru meciul cu Turcia în semifinala barajului pentru calificarea la CM 2026.

Amintim că FCSB a câştigat ambele meciuri directe din sezonul regulat, cu 4-0 şi 4-2. UTA a câştigat cu 3-0 meciul din grupele Cupei României, notează Agerpres.