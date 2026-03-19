Liga Campionilor: rezultatele partidelor de miercuri seara. Tabloul sferturilor

Liverpool a dominat-o categoric pe Galatasaray și s-a impus cu 4-0 pe Anfield, după ce pierduse la limită săptămâna trecută pe malul Bosforului (0-1).

Dominik Szoboszlai (25), Hugo Ekitike (51), Ryan Gravenberch (53) și Mohamed Salah (62) au marcat golurile cormoranilor. Salah, care a ajuns la 50 de goluri marcate în Champions League, a ratat și un penalty (45+4), având și o bară (67).

În ciuda scorului drastic, portarul turc Ugurcan Cakir, viitorul adversar al României în play-off-ul pentru Cupa Mondială, a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren.

Meciul trebuia să fie arbitrat de polonezul Szymon Marciniak, dar acesta a fost înlocuit în ultimul moment de conaționalul Pawel Raczkowski (al patrulea oficial), după ce s-a accidentat la încălzire.

După 6-1 la Bergamo, Bayern Munchen a învins-o pe Atalanta și pe Allianz Arena, cu 4-1. Harry Kane a reușit o dublă (25 - penalty, 54), celelalte goluri ale bavarezilor fiind semnate de Lennart Karl (56) și Luis Diaz (70). Golul de onoare al oaspeților a fost reușit de Lazar Samardzic (85).

La Bayern a debutat cu acest prilej fundașul Filip Pavic (16 ani), în min. 72, devenind primul jucător născut în 2010 care joacă în Champions League.

Tottenham Hotspur, cu fundașul român Radu Drăgușin pe teren timp de 66 de minute, a obținut o victorie de palmares, 3-2 cu Atletico Madrid, la Londra. Atletico avea un avantaj consistent după meciul tur, câștigat cu 5-2.

Randal Kolo Muani (30) și Xavi Simons (52, 90+1 - penalty) au reușit golurile londonezilor, în timp ce pentru echipa antrenată de Diego Simeone au înscris Julian Alvarez (47) și David Hancko (75).

Rezultatele înregistrate în optimile de finală:



Marți

(+) Sporting Lisabona - Bodo/Glimt 5-0

Au marcat: Goncalo Inacio 34, Pedro Goncalves 61, Luis Javier Suarez 78 - penalty, Maximilian Araujo 92, Rafael Nel 120+1.

În prima manșă: 0-3.

(+) Arsenal Londra - Bayer Leverkusen 2-0

Au marcat: Eberechi Eze 36, Declan Rice 63.

În prima manșă: 1-1.

Chelsea Londra - (+) Paris Saint-Germain 0-3

Au marcat: Hvicea Kvarațhelia 6, Bradley Barcola 15, Senny Mayulu 62.

În prima manșă: 2-5.

Manchester City - (+) Real Madrid 1-2

Au marcat: Erling Haaland 41, respectiv Vinicius Junior 22 - penalty, 90+3.

Cartonaș roșu: Bernardo Silva (City) 20.

În prima manșă: 0-3.

Miercuri



(+) FC Barcelona - Newcastle United 7-2

Au marcat: Raphinha 6, 72, Marc Bernal 18, Lamine Yamal 45+7 - penalty, Fermin Lopez 51, Robert Lewandowski 56, 61, respectiv Anthony Elanga 15, 28.

În prima manșă: 1-1.

(+) Bayern Munchen - Atalanta Bergamo 4-1

Au marcat: Harry Kane 25 - penalty, 54, Lennart Karl 56, Luis Diaz 70, respectiv Lazar Samardzic 85.

În prima manșă: 6-1.

(+) Liverpool - Galatasaray Istanbul 4-0

Au marcat: Dominik Szoboszlai 25, Hugo Ekitike 51, Ryan Gravenberch 53, Mohamed Salah 62.

Mohamed Salah (Liverpool) a ratat un penalty în min. 45+4 (a apărat Ugurcan Cakir).

În prima manșă: 0-1.

Tottenham Hotspur - (+) Atletico Madrid 3-2

Au marcat: Randal Kolo Muani 30, Xavi Simons 52, 90+1 - penalty, respectiv Julian Alvarez 47, David Hancko 75.

În prima manșă: 2-5.

Echipele precedate de semnul (+) s-au calificat în sferturile de finală.

Programul sferturilor de finală:



Paris Saint-Germain - Liverpool

Real Madrid - Bayern Munchen

FC Barcelona - Atletico Madrid

Sporting Lisabona - Arsenal