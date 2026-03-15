Debut cu provocări pentru Mirel Rădoi la FCSB: 4 absențe contra Metaloglobus și un mesaj pentru Octavian Popescu

Mirel Rădoi va debuta în al doilea său mandat de la FCSB, duminică seară, contra echipei Metaloglobus în cadrul primei etape din play-out. Amintim că FCSB - Metaloglobus a fost reprogramat de trei ori în ultimele zile, decizia finală fiind că se va disputa duminică, 15 martie, de la ora 20:30.

Cine sunt cei 4 jucători care nu vor juca în FCSB - Metaloglobus

Mirel Rădoi nu îi va avea în echipă pe Siyabonga Ngezana, Ionuț Cercel și Ofri Arad, din cauza accidentărilor, dar nici pe Mihai Lixandru care este suspendat.

"În momentul acesta se antrenează cu noi (n.red. Chiricheș), situația lui medicală e bună, nu-i avem absenți decât pe Sya (n.red. Ngezana), pe Cercel și pe Ofri (n.red. Arad), care are o mică problemă la gleznă. Lixandru este suspendat, în rest toți jucătorii sunt valizi. El s-a antrenat normal până acum cu noi. Vlad (n.red. Chiricheș) este un jucător important", a declarat Mirel Rădoi, la conferința dinaintea meciului FCSB - Metaloglobus.

Mihai Popescu revine la FCSB după o accidentare gravă

Însă Mirel Rădoi se poate baza pe Mihai Popescu, care și-a revenit după o accidentare gravă suferită în octombrie 2025.

De asemenea, Mirel Rădoi i-a transmis un mesaj direct lui Octavian Popescu, spunând: "Va fi greu fără muncă și disciplină". La conferința de presă dinaintea meciului cu Metaloglobus, Mirel Rădoi a fost întrebat despre Tavi Popescu și a răspuns tranșant.

Mesajul lui Mirel Rădoi către Tavi Popescu înainte de FCSB - Metaloglobus

"Foarte mulți jucători au lucrat cu mine la naționala de tineret sau cea mare. Pentru mine, din exterior, a fost greu să accept că această echipă nu mai are valoare, că poate să fie pe locul acesta, că poate să nu mai aibă jucători la națională. Octavian Popescu este conștient de valoarea lui, doar că el trebuie să înțeleagă că indiferent de valoare, va fi greu dacă această nu va fi dublată de muncă și disciplină", a mai spus Mirel Rădoi.

Amintim că Mirel Rădoi a demisionat de la CS Universitatea Craiova, în noiembrie 2025. Acum, Mirel Rădoi va fi pe banca FCSB-ului, cel puțin până în vară, după ce antrenorul Elias Charalambous a demisionat de la echipa lui Becali.