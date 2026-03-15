€ 5.0949
|
$ 4.4419
|

Subcategorii în Sport

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0949
|
$ 4.4419

Urmărește dezbaterea live

 
Data publicării: 10:11 15 Mar 2026

Debut cu provocări pentru Mirel Rădoi la FCSB: 4 absențe contra Metaloglobus și un mesaj pentru Octavian Popescu
Autor: Andrei Itu

fcsb Echipa de fotbal FCSB. Sursa foto: Agerpres

Confruntarea dintre FCSB și Metaloglobus, din prima etapă a play-out-ului, se va juca duminică seară, de la ora 20:30.

Mirel Rădoi va debuta în al doilea său mandat de la FCSB, duminică seară, contra echipei Metaloglobus în cadrul primei etape din play-out. Amintim că FCSB - Metaloglobus a fost reprogramat de trei ori în ultimele zile, decizia finală fiind că se va disputa duminică, 15 martie, de la ora 20:30.

Cine sunt cei 4 jucători care nu vor juca în FCSB - Metaloglobus

Mirel Rădoi nu îi va avea în echipă pe Siyabonga Ngezana, Ionuț Cercel și Ofri Arad, din cauza accidentărilor, dar nici pe Mihai Lixandru care este suspendat.

"În momentul acesta se antrenează cu noi (n.red. Chiricheș), situația lui medicală e bună, nu-i avem absenți decât pe Sya (n.red. Ngezana), pe Cercel și pe Ofri (n.red. Arad), care are o mică problemă la gleznă. Lixandru este suspendat, în rest toți jucătorii sunt valizi. El s-a antrenat normal până acum cu noi. Vlad (n.red. Chiricheș) este un jucător important", a declarat Mirel Rădoi, la conferința dinaintea meciului FCSB - Metaloglobus.

Mihai Popescu revine la FCSB după o accidentare gravă

Însă Mirel Rădoi se poate baza pe Mihai Popescu, care și-a revenit după o accidentare gravă suferită în octombrie 2025.

De asemenea, Mirel Rădoi i-a transmis un mesaj direct lui Octavian Popescu, spunând: "Va fi greu fără muncă și disciplină". La conferința de presă dinaintea meciului cu Metaloglobus, Mirel Rădoi a fost întrebat despre Tavi Popescu și a răspuns tranșant.

Mesajul lui Mirel Rădoi către Tavi Popescu înainte de FCSB - Metaloglobus

"Foarte mulți jucători au lucrat cu mine la naționala de tineret sau cea mare. Pentru mine, din exterior, a fost greu să accept că această echipă nu mai are valoare, că poate să fie pe locul acesta, că poate să nu mai aibă jucători la națională. Octavian Popescu este conștient de valoarea lui, doar că el trebuie să înțeleagă că indiferent de valoare, va fi greu dacă această nu va fi dublată de muncă și disciplină", a mai spus Mirel Rădoi.

Amintim că Mirel Rădoi a demisionat de la CS Universitatea Craiova, în noiembrie 2025.  Acum, Mirel Rădoi va fi pe banca FCSB-ului, cel puțin până în  vară, după ce antrenorul Elias Charalambous a demisionat de la echipa lui Becali.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

fcsb
metaloglobus
mirel radoi
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close