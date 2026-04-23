Italia ar putea înlocui Iranul în Cupa Mondială 2026. Propunerea unui emisar special al lui Trump
Data publicării: 10:10 23 Apr 2026

Italia ar putea înlocui Iranul în Cupa Mondială 2026. Propunerea unui emisar special al lui Trump
Autor: Tiberiu Vasile

Cupa Mondiala 2026

Italia ar putea ajunge la Cupa Mondială 2026 în locul Iranului, după o propunere avansată de un emisar special al lui Donald Trump, într-un context care îmbină decizia sportivă cu tensiunile geopolitice.

Paulo Zampolli, trimisul special al preşedintelui SUA pentru parteneriate globale (SEGP), a propus înlocuirea Iranului cu Italia la turneul final al Cupei Mondiale de fotbal 2026 (11 iunie - 16 iulie) din Statele Unite, Mexic şi Canada, scrie ziarul Financial Times, citat de DPA.

Ziarul a publicat declaraţii ale lui Zampolli, un om influent din administraţia americană, în care acesta vrea ca Italia, ţara sa de origine, să ia locul Iranului la Mondial.

"Le-am sugerat lui Trump şi Infantino ca Italia să înlocuiască Iranul la Cupa Mondială"

Confirm că le-am sugerat lui Trump şi Infantino ca Italia să înlocuiască Iranul la Cupa Mondială. Sunt originar din Italia şi ar fi un vis să-i văd pe Azzurri la un turneu găzduit de SUA. Cu patru titluri mondiale, au pedigree-ul necesar pentru a justifica includerea, a fost citat Zampolli.

Demersul are şi o motivaţie politică, de repararea a relaţiilor tensionate dintre preşedintele Trump şi prim-ministrul italian Giorgia Meloni. Cei doi lideri au schimbat critici, recent, în urma atacurilor verbale lui Trump asupra Papei Leon al XIV-lea.

Participarea Iranului la Cupa Mondială a fost pusă la îndoială în ultimele săptămâni din cauza războiului cu SUA.

FIFA a respins cererea Iranului de a muta jocurile sale în Mexic

Infantino a reafirmat săptămâna trecută că Iranul va participa la turneu, declarând pentru CNBC: Echipa iraniană va veni cu siguranţă. El a subliniat importanţa participării acestei ţări la Cupa Mondială.

Cele trei meciuri din grupă ale Iranului, împotriva Belgiei, Noii Zeelande şi Egiptului, sunt programate la Seattle şi Los Angeles. FIFA a respins cererea Iranului de a muta jocurile sale în Mexic.

SGEP este o funcţie creată în martie 2025 special pentru Zampolli, care în această calitate, acţionează ca o punte de legătură între Casa Albă şi diverse guverne sau lideri internaţionali, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Cupa Mondială: Surpriză pentru Italia. Rezultatele finalelor barajelor
 

cupa mondiala
Cupa mondiala 2026
sua
iran
italia
fifa
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
LOTO: Peste 3,3 milioane de euro report la extragerea Loto 6/49, din 23 aprilie, 2026
Publicat acum 5 minute
Un pilot care îşi făcea selfie a provocat o coliziune în aer între avioane de vânătoare F-15K
Publicat acum 15 minute
PSD pune Guvernul Bolojan pe masa CCR după ce-și retrage miniștrii. Ce se întâmplă cu Executivul după ce rămâne în trei partide
Publicat acum 21 minute
Italia ar putea înlocui Iranul în Cupa Mondială 2026. Propunerea unui emisar special al lui Trump
Publicat acum 21 minute
Accesul minorilor sub 15 ani la rețelele sociale, interzis și în Turcia
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 58 minute
Horoscop 23 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 56 minute
TOP bancuri de Sf. Gheorghe
Publicat acum 1 ora si 59 minute
Reacția Kremlinului după ce Ucraina a cerut Turciei să găzduiască o întâlnire Zelenski-Putin
Publicat acum 1 ora si 20 minute
Tensiuni majore în coaliție: Miniștrii PSD, în prag de retragere
Publicat acum 49 minute
Interpretul de muzică populară Dinu Iancu Sălăjanu, președintele CJ Sălaj, plasat sub control judiciar de DNA
 
sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
