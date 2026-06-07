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DCNews Stiri Internațional Lovitură grea pentru Rusia. S-a închis coridorul terestru către Crimeea, după atacurile succesive ale Ucrainei (observatori)

Lovitură grea pentru Rusia. S-a închis coridorul terestru către Crimeea, după atacurile succesive ale Ucrainei (observatori)

Autor: Bogdan Bolojan
Data publicării: 07 Iun 2026
razboi-ucraina-rusia_19178000 Sursa foto: Agerpres
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Așa-numita „rută Novorossiya”, coridorul terestru esențial care leagă Rusia de peninsula Crimeea prin teritoriile ocupate, este oficial închisă pentru traficul civil.

Autoritățile ruse de ocupație au restricționat oficial accesul vehiculelor civile pe două artere rutiere strategice, inclusiv pe autostrada R-280 „Novorossiya”. Decizia vine după două săptămâni de atacuri intense ale dronelor ucrainene, care au provocat o criză severă de aprovizionare a trupelor și a peninsulei Crimeea.

Drumul spre Crimeea, transformat în zonă militară exclusivă

Conform decretelor emise de șefii administrațiilor de ocupație, măsura a intrat în vigoare la data de 6 iunie 2026. Interdicția vizează transportul public de pasageri (autobuzele de linie) și limitează drastic deplasarea mașinilor private pe ruta Rostov-on-Don - Mariupol - Melitopol - Simferopol.

Oficial, Moscova invocă „siguranța cetățenilor”. În realitate, rapoartele serviciilor de informații ucrainene și analizele Institute for the Study of War (ISW) indică un colaps logistic. Autostrada se află sub un control de foc constant. Camioanele militare și cisternele cu combustibil sunt distruse sistematic de dronele ucrainene de atac.

Această decizie expune o vulnerabilitate critică a armatei ruse. Din motive de siguranță structurală, Rusia nu transportă combustibil și muniție grea pe Podul Kerci (Crimeea). Astfel, autostrada R-280 reprezenta singura arteră vitală pentru logistica militară din sud.

Blocarea acestei rute a declanșat deja o criză masivă de benzină și motorină în Crimeea. Benzinăriile din Sevastopol și Simferopol au epuizat stocurile sau au introdus rații stricte de maximum 20 de litri per vehicul. Șoferii din Crimeea traversează acum strâmtoarea cu feribotul doar pentru a cumpăra combustibil din regiunea rusă Krasnodar.

Armata rusă încearcă să elibereze șoselele pentru convoaiele militare și să ascundă pierderile materiale. Autobuzele cu pasageri reprezentau sute de martori oculari care filmau și publicau online imagini cu echipamentele rusești distruse.

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