€ 5.2489
|
$ 4.5099
|

Subcategorii în Sport

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2489
|
$ 4.5099
 
DCNews Sport FC Voluntari revine în Superligă. Hermanstadt, cu Dorinel Munteanu pe bancă, a retrogradat

FC Voluntari revine în Superligă. Hermanstadt, cu Dorinel Munteanu pe bancă, a retrogradat

Autor: Florin Răvdan
Data publicării: 01 Iun 2026
agerpres_19321632 Sursa: Agerpres
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Hermanstadt nu a reuşit să îşi păstreze avantajul din meciul tur cu FC Voluntari şi a retrogradat în Liga a II-a. Ilfovenii revin în Superligă.

 FC Voluntari a promovat în Superliga de fotbal a României după ce a învins-o pe FC Hermannstadt cu scorul de 3-0 (0-0), luni seara, pe Stadionul Anghel Iordănescu, în manşa a doua a barajului pentru menţinere/promovare.

Ilfovenii au dominat jocul şi şi-au creat numeroase ocazii de gol, obţinând o victorie meritată, scrie Agerpres.

Atacantul croat Matko Babic, fost jucător la FC Hermannstadt, a avut o ocazie bună în min. 10, portarul David Lazar s-a remarcat la mingea trimisă cu capul de Mihael Onişa şi la şutul lui Radu Crişan (20), şi el fost jucător al sibienilor.

Gazdele au deschis scorul prin Babic (50), din penalty, după un fault comis de cipriotul Andreas Karo asupra lui Mihai Roman II.

Mijlocaşul croat Lovro Cvek (58) a ratat şi el o ocazie mare, Lazar intervenind providenţial.

Babic a realizat dubla (75), după un penalty acordat gazdelor pentru un presupus fault la Remus Guţea, contestat de sibieni.

FC Voluntari a marcat al treilea gol pe contraatac, în ultimele minute de joc, prin Ioan Tolea (90+8), servit de Robert Petculescu, ambii jucători intrând în ultima partide a meciului.

În meciul tur, sibienii s-au impus cu 3-2, după ce conduseseră cu 3-0. 

În celălalt meci de la barajele de menţinere/promovare în Superligă, Farul Constanţa a învins Chindia Târgovişte la loviturile de departajare. 

Din Liga a II-a au promovat direct în Superligă Corvinul Hunedoara şi Sepsi Sf. Gheorghe. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

fc voluntari
promovare
superliga
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 21 minute
Era bine ca azi Elena Lasconi să fi fost președinta României în contextul dronei de la Galați. ONU îi oferea o lecție
Publicat acum 26 minute
A murit Cheluţu, câinele celebru al lui Dorian Popa
Publicat acum 29 minute
Maria Zaharova acuză România de „acțiuni neprietenoase“ care „nu vor rămâne fără răspuns“
Publicat acum 29 minute
„Brain freeze”. Durere de cap de la înghețată? Poate spune mai multe despre sănătatea ta decât crezi
Publicat acum 42 minute
Dronă căzută la Galaţi. 56 de ţări condamnă la ONU comportamentul "inacceptabil" al Rusiei
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 10 ore si 40 minute
Anunț despre viitorul lui Răzvan Dumitrescu în presă: ce urmează după plecarea de la Antena 3 CNN
Publicat acum 13 ore si 26 minute
Negocieri pentru guvernul Tomac: miniștri tehnocrați, secretari de stat de la partide. Mihnea Motoc la Apărare, Luca Niculescu la Externe
Publicat acum 5 ore si 53 minute
Cum ar putea arăta Executivul Tomac și de unde vor fi secretarii de stat. Chirieac: Există deja majoritatea pentru Guvern. Negocierile s-au făcut în spatele ușilor închise
Publicat acum 11 ore si 55 minute
Victor Ciutacu, după plecarea lui Răzvan Dumitrescu de la Antena 3 CNN: Se caută mai tineri și infinit mai docili
Publicat acum 10 ore si 4 minute
Guvernul tehnocrat intră-n linie dreaptă. Analistul Bogdan Chirieac, concluzie amară: Deja s-au depășit toate limitele
 
austeritatea lui bolojan un esec cu 233 de parinti Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți

de Val Vâlcu

de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close