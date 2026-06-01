FC Voluntari revine în Superligă. Hermanstadt, cu Dorinel Munteanu pe bancă, a retrogradat

FC Voluntari a promovat în Superliga de fotbal a României după ce a învins-o pe FC Hermannstadt cu scorul de 3-0 (0-0), luni seara, pe Stadionul Anghel Iordănescu, în manşa a doua a barajului pentru menţinere/promovare.

Ilfovenii au dominat jocul şi şi-au creat numeroase ocazii de gol, obţinând o victorie meritată, scrie Agerpres.

Atacantul croat Matko Babic, fost jucător la FC Hermannstadt, a avut o ocazie bună în min. 10, portarul David Lazar s-a remarcat la mingea trimisă cu capul de Mihael Onişa şi la şutul lui Radu Crişan (20), şi el fost jucător al sibienilor.

Gazdele au deschis scorul prin Babic (50), din penalty, după un fault comis de cipriotul Andreas Karo asupra lui Mihai Roman II.

Mijlocaşul croat Lovro Cvek (58) a ratat şi el o ocazie mare, Lazar intervenind providenţial.

Babic a realizat dubla (75), după un penalty acordat gazdelor pentru un presupus fault la Remus Guţea, contestat de sibieni.

FC Voluntari a marcat al treilea gol pe contraatac, în ultimele minute de joc, prin Ioan Tolea (90+8), servit de Robert Petculescu, ambii jucători intrând în ultima partide a meciului.

În meciul tur, sibienii s-au impus cu 3-2, după ce conduseseră cu 3-0.

În celălalt meci de la barajele de menţinere/promovare în Superligă, Farul Constanţa a învins Chindia Târgovişte la loviturile de departajare.

Din Liga a II-a au promovat direct în Superligă Corvinul Hunedoara şi Sepsi Sf. Gheorghe.