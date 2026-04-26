Un nou scandal de trucare a meciurilor din fotbalul italian. Șeful arbitrilor a demisionat

Fostul arbitru internațional a decis să se retragă temporar din funcția de șef al arbitrilor, după ce procurorii din Milano au deschis o investigație care îl vizează într-un dosar sensibil legat de posibile nereguli din fotbalul italian.

Anunțul a provocat imediat reacții puternice în Italia, unde orice suspiciune legată de arbitraj reaprinde amintirea marilor scandaluri care au afectat campionatul în trecut, cel mai celebru fiind Calciopoli.

Procurorii din Milano au declanșat ancheta

Potrivit presei italiene, Gianluca Rocchi a primit o notificare oficială din partea procurorilor din Milano, care investighează o posibilă schemă de fraudare în Italia. Deși detaliile complete ale dosarului nu au fost încă făcute publice.

Rocchi avea un rol-cheie în sistem: el era responsabil de supervizarea arbitrilor și de delegările pentru meciurile din primele două ligi ale Italiei, prin intermediul Asociației Italiene a Arbitrilor.

Conform informațiilor publicate de Calciomercato.com și preluate de Football Italia, suspendarea sa temporară din funcție a fost decisă în acord cu structurile arbitrale, înainte ca organismul național competent să emită o decizie oficială.

Rocchi: „Voi reveni mai puternic”

Fostul central italian a transmis că are încredere totală că ancheta îi va confirma nevinovăția și susține că această retragere temporară reprezintă o măsură necesară pentru protejarea instituției.

„Sunt sigur că voi reveni neafectat și mai puternic decât înainte”, a declarat Gianluca Rocchi.

Prin acest pas, oficialii arbitrajului italian încearcă să evite presiuni suplimentare asupra anchetei și să protejeze credibilitatea competițiilor interne, într-un moment extrem de delicat.