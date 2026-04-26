DCNews Sport Un nou scandal de trucare a meciurilor din fotbalul italian. Șeful arbitrilor a demisionat
Data publicării: 19:10 26 Apr 2026

Un nou scandal de trucare a meciurilor din fotbalul italian. Șeful arbitrilor a demisionat
Autor: Bogdan Bolojan

minge-de-fotbal_31549700 Sursa foto: Agerpres

Fotbalul italian este zguduit de un nou scandal cu suspiciuni de fraudare a meciurilor, iar în centrul atenției se află chiar Gianluca Rocchi, omul care coordona arbitrajul din Serie A și Serie B.

Fostul arbitru internațional a decis să se retragă temporar din funcția de șef al arbitrilor, după ce procurorii din Milano au deschis o investigație care îl vizează într-un dosar sensibil legat de posibile nereguli din fotbalul italian.

Anunțul a provocat imediat reacții puternice în Italia, unde orice suspiciune legată de arbitraj reaprinde amintirea marilor scandaluri care au afectat campionatul în trecut, cel mai celebru fiind Calciopoli.

Procurorii din Milano au declanșat ancheta

Potrivit presei italiene, Gianluca Rocchi a primit o notificare oficială din partea procurorilor din Milano, care investighează o posibilă schemă de fraudare în Italia. Deși detaliile complete ale dosarului nu au fost încă făcute publice. 

Rocchi avea un rol-cheie în sistem: el era responsabil de supervizarea arbitrilor și de delegările pentru meciurile din primele două ligi ale Italiei, prin intermediul Asociației Italiene a Arbitrilor.

Conform informațiilor publicate de Calciomercato.com și preluate de Football Italia, suspendarea sa temporară din funcție a fost decisă în acord cu structurile arbitrale, înainte ca organismul național competent să emită o decizie oficială.

Rocchi: „Voi reveni mai puternic”

Fostul central italian a transmis că are încredere totală că ancheta îi va confirma nevinovăția și susține că această retragere temporară reprezintă o măsură necesară pentru protejarea instituției.

„Sunt sigur că voi reveni neafectat și mai puternic decât înainte”, a declarat Gianluca Rocchi.

Prin acest pas, oficialii arbitrajului italian încearcă să evite presiuni suplimentare asupra anchetei și să protejeze credibilitatea competițiilor interne, într-un moment extrem de delicat.

Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Alergare sau mers pe bandă înclinată: Ce să alegi pentru a slăbi mai eficient
Publicat acum 18 minute
De ce este scump curentul în România. Cauzele prezentate de Dumitru Chisăliţă: Mitul „mai mult solar = mai ieftin” a fost demontat
Publicat acum 35 minute
CSM București s-a calificat în Final4-ul Champions League. Cristina Neagu: "Avem șanse mari să jucăm finala"
Publicat acum 1 ora si 2 minute
Un nou scandal de trucare a meciurilor din fotbalul italian. Șeful arbitrilor a demisionat
Publicat acum 1 ora si 30 minute
Șarpe de 1,5 metri, scos de jandarmi din compartimentul motor al unei mașini
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 37 minute
Vântul puternic face prăpăd, dar și victime în țară. FOTO/VIDEO Un bărbat a murit/ O mamă și băiețelul ei, loviți de un stâlp doborât de vânt
Publicat acum 8 ore si 24 minute
Incendiu de proporții: Ard 11 case în Rucăreni, comuna Soveja, din Vrancea VIDEO/ Incendiul s-a extins
Publicat acum 13 ore si 39 minute
Focuri de armă la dineul corespondenţilor de la Casa Albă. VIDEO cu momentul în care Donald şi Melania Trump sunt evacuați/ A fost identificat un suspect
Publicat acum 11 ore si 9 minute
Horoscop 26 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 1 ora si 51 minute
PNL și USR s-au înțeles cu AUR, susține Robert Cazanciuc: "Colaborarea s-a materializat în Parlament"
 
