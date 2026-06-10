Iranul ameninţă cu întreruperea meciurilor de la Cupa Mondială

O replică stradală a trofeului Cupei Mondie 2026, Teheran, Iran. Sursa foto: Agerpres

Iranul amenință că ar putea întrerupe meciurile de la Cupa Mondială 2026 dacă în stadioane sunt afișate steaguri considerate neoficiale sau dacă suporterii scandează sloganuri împotriva echipei naționale.

Iranul amenință că ar putea întrerupe meciurile de la Cupa Mondială 2026 dacă sunt afișate steaguri neautorizate sau dacă se scandează sloganuri împotriva echipei naționale pe stadioane, potrivit presei iraniene, care îl citează pe ministrul iranian al Sportului, Ahmad Donyamali, scrie Times of Israel.

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Începe Cupa Mondială 2026, cu Iranul prezent

Cupa Mondială 2026 începe mâine, 11 iunie, iar echipa Iranului își deschide campania din Grupa G împotriva Noii Zeelande la Los Angeles, pe 15 iunie. Echipa va juca apoi împotriva Belgiei în același oraș pe 21 iunie, înainte de a întâlni Egiptul, la Seattle, pe 26 iunie.

„Am informat FIFA că, dacă sunt aduse steaguri neoficiale sau sunt scandate sloganuri împotriva echipei naționale în stadioanele unde joacă Iranul la Cupa Mondială, managerul echipei va fi cu siguranță responsabil pentru oprirea meciului”, a spus Donyamali, conform presei iraniene.

„Am primit asigurări că nu vor exista incidente care să perturbe echipa pe stadion în timpul meciului cu Egiptul”, a mai spus el.

Iranul și Egiptul au avut cerințe speciale

Federațiile de fotbal din Iran și Egipt au cerut anterior FIFA să prevină orice activități legate de LGBTQ+ Pride în timpul meciului din Seattle. Partida fusese desemnată de organizatorii locali drept un „Pride Match”, pentru a coincide cu weekendul Pride din Seattle.

În luna aprilie, mai mulți protestatari s-au adunat în fața Congresului FIFA din Vancouver, cerând ca Iranul să fie exclus de la turneu, susținând că echipa reprezintă Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice și nu poporul iranian.

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