Maria Zaharova acuză România de „acțiuni neprietenoase“ care „nu vor rămâne fără răspuns“

Rusia nu va lăsa fără răspuns decizia neprietenoasă a României privind închiderea Consulatului General al Federaţiei Ruse din Constanţa, a declarat luni purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, citată de TASS, Lenta.ru și Agerpres.

"Acţiunile neprietenoase ale autorităţilor române cu siguranţă nu vor rămâne fără răspuns", a spus ea.

Purtătoarea de cuvânt a MAE rus a indicat că măsurile concrete vor fi anunţate ulterior.

Maria Zaharova a declarat anterior că toată lumea încearcă să distragă atenţia de la "sângerosul şi teribilul atac terorist" din Starobelsk, care a fost comis cu sprijinul ţărilor UE. În opinia sa, o dovadă suplimentară în acest sens este anunţul închiderii Consulatului General al Rusiei la Constanţa.

Consulul general al Federaţiei Ruse la Constanţa a fost declarat persona non grata, iar Consulatul General al Federaţiei Ruse la Constanţa se va închide, a anunţat vineri preşedintele Nicuşor Dan, la finalul şedinţei Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.

În noaptea de joi spre vineri, o dronă s-a prăbuşit pe un bloc de locuinţe din Galaţi, impactul fiind urmat de o explozie şi de izbucnirea unui incendiu într-un apartament situat la etajul 10 al imobilului. Aproximativ 70 de persoane au fost evacuate din imobil.

Potrivit MApN, toată încărcătura dronei de tip Geran 2, de provenienţă rusească, a explodat la momentul impactului.

România a informat aliaţii şi pe secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice despre incident şi a solicitat măsuri pentru accelerarea transferului de capabilităţi antidronă în ţara noastră, după cum a informat vineri dimineaţa Ministerul Afacerilor Externe.