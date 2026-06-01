Cea mai simplă și mai gustoasă rețetă de orez cu lapte

Rețetă orez cu lapte: Ingrediente

200 g orez

250 ml apă

750 ml lapte

120 g zahăr

½ păstaie vanilie sau 1 linguriță extract sau 1 plic zahăr vanilat

sare

Dacă măsurați cu cana, puneți 4 căni de lichid (1 cană de apă și 3 de lapte) și 1 cană de orez.

Rețetă orez cu lapte: Mod de preparare

Puneți orezul la fiert cu apa și un vârf de cuțit de sare.

Se duce totul la fierbere la foc mediu.

După ce este absorbită apa și orezul începe să crească, se adaugă laptele, la foc mic.

Amestecați în timpul fierberii ca să nu se lipească.

Zahărul se adaugă spre final, după aproximativ 10 minute de fierbere. Adăugați și aromele în acest moment. Ar trebui focul oprit la 3-5 minute după ce ați adăugat și zahărul.

În general, orezul fierbe în aproximativ 16 - 20 de minute. Se consideră că este fiert nu când se dezintegrează, ci în momentul în care este moale, dar miezul este puțin tare, notează savoriurbane.com.

Dacă rămâne prea mult lapte, nu vă speriați, orezul continuă să absoarbă lichid și după ce-l luați de pe foc, sub capac.