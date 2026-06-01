Cea mai simplă și mai gustoasă rețetă de orez cu lapte

Aceasta este rețeta clasică de orez cu lapte, dar și cea mai gustoasă și ușor de preparat.
200 g orez
250 ml apă
750 ml lapte
120 g zahăr
½ păstaie vanilie sau 1 linguriță extract sau 1 plic zahăr vanilat
sare
Dacă măsurați cu cana, puneți 4 căni de lichid (1 cană de apă și 3 de lapte) și 1 cană de orez.
În general, orezul fierbe în aproximativ 16 - 20 de minute. Se consideră că este fiert nu când se dezintegrează, ci în momentul în care este moale, dar miezul este puțin tare, notează savoriurbane.com.
Dacă rămâne prea mult lapte, nu vă speriați, orezul continuă să absoarbă lichid și după ce-l luați de pe foc, sub capac.
de Anca Murgoci