Rețetă celebră de vită gătită lent: secretul unui preparat franțuzesc „care se topește în gură”

O rețetă de vită gătită lent, semnată de chef-ul francez Eric Chavot, readuce în prim-plan una dintre cele mai apreciate tehnici culinare: gătirea îndelungată la foc mic, care transformă carnea într-un preparat fraged și plin de aromă.
Preparatele din vită gătite lent câștigă tot mai mult teren în bucătăriile moderne, datorită gustului intens și texturii fragede. Tehnica, populară în gastronomia franceză, presupune folosirea unor bucăți de carne mai tari, care devin extrem de suculente după ore întregi de gătire în lichid aromat.
Un exemplu celebru este „Daube de boeuf provençal”, reinterpretat de chef-ul Eric Chavot, o rețetă clasică ce combină vinul roșu, legumele și condimentele într-un preparat sofisticat.
Inspirată din bucătăria tradițională franceză, această rețetă folosește ingrediente simple, dar tehnici precise.
Ingrediente principale:
Rumenește carnea pentru a intensifica aroma.
Adaugă legumele și condimentele într-o oală adâncă.
Toarnă vin roșu și supă de vită până acoperă ingredientele.
Gătește la foc mic sau în cuptor timp de 3-4 ore.
Lasă preparatul să se odihnească înainte de servire.
Procesul lent permite fibrelor dure să se descompună, rezultând o carne extrem de fragedă și un sos bogat.
Specialiștii în gastronomie explică faptul că această metodă scoate în evidență aromele și transformă bucățile de carne mai ieftine în preparate rafinate. În plus, lichidul de gătire devine un sos complex, perfect pentru garnituri precum piureul sau polenta.
Rețeta lui Eric Chavot demonstrează că răbdarea este ingredientul-cheie în bucătărie. Prin gătirea lentă, carnea de vită capătă o textură „care se topește în gură” și un gust profund, confirmând de ce acest tip de preparat rămâne un clasic al gastronomiei internaționale.
de Anca Murgoci
