Data actualizării: 23:53 23 Apr 2026 | Data publicării: 23:51 23 Apr 2026

Rețetă celebră de vită gătită lent: secretul unui preparat franțuzesc „care se topește în gură”
Autor: Darius Mureșan

Foto: Imagine generată cu AI

O rețetă de vită gătită lent, semnată de chef-ul francez Eric Chavot, readuce în prim-plan una dintre cele mai apreciate tehnici culinare: gătirea îndelungată la foc mic, care transformă carnea într-un preparat fraged și plin de aromă.

Preparatele din vită gătite lent câștigă tot mai mult teren în bucătăriile moderne, datorită gustului intens și texturii fragede. Tehnica, populară în gastronomia franceză, presupune folosirea unor bucăți de carne mai tari, care devin extrem de suculente după ore întregi de gătire în lichid aromat.

Un exemplu celebru este „Daube de boeuf provençal”, reinterpretat de chef-ul Eric Chavot, o rețetă clasică ce combină vinul roșu, legumele și condimentele într-un preparat sofisticat.

Citește și: O nouă rețetă de negresă cucerește bucătăriile: exterior crocant și interior cremos

Rețeta celebră: Daube de boeuf provençal

Inspirată din bucătăria tradițională franceză, această rețetă folosește ingrediente simple, dar tehnici precise.

Ingrediente principale:

  • 1,2 kg carne de vită (obraji sau feather blade)
  • bacon afumat
  • roșii, ceapă, morcovi, țelină
  • vin roșu
  • ierburi aromatice (rozmarin, cimbru)
  • condimente: cuișoare, piper, scorțișoară

Metoda de preparare

Rumenește carnea pentru a intensifica aroma.

Adaugă legumele și condimentele într-o oală adâncă.

Toarnă vin roșu și supă de vită până acoperă ingredientele.

Gătește la foc mic sau în cuptor timp de 3-4 ore.

Lasă preparatul să se odihnească înainte de servire.

Procesul lent permite fibrelor dure să se descompună, rezultând o carne extrem de fragedă și un sos bogat.

De ce este atât de apreciată gătirea lentă

Specialiștii în gastronomie explică faptul că această metodă scoate în evidență aromele și transformă bucățile de carne mai ieftine în preparate rafinate. În plus, lichidul de gătire devine un sos complex, perfect pentru garnituri precum piureul sau polenta.

Rețeta lui Eric Chavot demonstrează că răbdarea este ingredientul-cheie în bucătărie. Prin gătirea lentă, carnea de vită capătă o textură „care se topește în gură” și un gust profund, confirmând de ce acest tip de preparat rămâne un clasic al gastronomiei internaționale.

carne de vita
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 15 minute
De ce te simți balonat seara chiar dacă mănânci normal. Iată ce încearcă să-ți spună corpul tău
Publicat acum 1 ora si 24 minute
Rețetă celebră de vită gătită lent: secretul unui preparat franțuzesc „care se topește în gură”
Publicat acum 1 ora si 53 minute
David Popovici, medalie de aur și la 200 m liber
Publicat acum 1 ora si 54 minute
Ambasadorul Franței în România, Nicolas Warnery: Când democrațiile sunt puse la încercare, „vocea, prezența și angajamentul” Majestății Sale Margareta servesc drept busolă
Publicat acum 2 ore si 13 minute
Iranul începe să semene cu România din 1989
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 15 minute
De ce te simți balonat seara chiar dacă mănânci normal. Iată ce încearcă să-ți spună corpul tău
 
sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close