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DCNews Stiri Dronă, descoperită în Republica Moldova. Aparatul de zbor a explodat / video

BREAKING NEWS Dronă, descoperită în Republica Moldova. Aparatul de zbor a explodat / video

Autor: Ioan-Radu Gava
Data publicării: 08 Iun 2026
imagine cu o drona Foto: Pixabay
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O dronă, cel mai probabil provenită din războiul din Ucraina, a fost descoperită în cursul nopții trecute în Republica Moldova.

Într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a instituției, Poliția Republicii Moldova informează că autoritățile au fost informate cu privire la observarea unui aparat de zbor necunoscut.

„Poliția din Orhei a fost sesizată aseară, în jurul miezului nopții, de un locuitor al satului Lopatna, care a anunțat că a observat în extravilanul localității un aparat de zbor necunoscut, posibil o dronă, care ulterior a explodat“, a transmis Poliția Republicii Moldova.

Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită în urma exploziei. Autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili circumstanțele în care drona a ajuns și a explodat în Republica Moldova.

„La fața locului s-au deplasat imediat grupa operativă, serviciile specializate și echipele de intervenție. Zona a fost izolată, securizată și monitorizată conform procedurilor. De asemenea, au intervenit specialiștii Secției tehnico-explozive și reprezentanții Direcției Situații Excepționale din Orhei, pentru evaluarea riscurilor și efectuarea cercetărilor necesare.

În urma verificărilor preliminare, s-a constatat că nicio persoană nu a fost rănită.

În această dimineață cercetările de specialitate au fost reluate, iar  Instituțiile responsabile continuă documentarea cazului și colaborează cu structurile naționale competente pentru a stabili toate circumstanțele“, au mai precizat auutoritățile.

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drona
republica moldova
razboi rusia ucraina
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