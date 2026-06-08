Dronă, descoperită în Republica Moldova. Aparatul de zbor a explodat / video

Într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a instituției, Poliția Republicii Moldova informează că autoritățile au fost informate cu privire la observarea unui aparat de zbor necunoscut.

„Poliția din Orhei a fost sesizată aseară, în jurul miezului nopții, de un locuitor al satului Lopatna, care a anunțat că a observat în extravilanul localității un aparat de zbor necunoscut, posibil o dronă, care ulterior a explodat“, a transmis Poliția Republicii Moldova.

Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită în urma exploziei. Autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili circumstanțele în care drona a ajuns și a explodat în Republica Moldova.

„La fața locului s-au deplasat imediat grupa operativă, serviciile specializate și echipele de intervenție. Zona a fost izolată, securizată și monitorizată conform procedurilor. De asemenea, au intervenit specialiștii Secției tehnico-explozive și reprezentanții Direcției Situații Excepționale din Orhei, pentru evaluarea riscurilor și efectuarea cercetărilor necesare.

În urma verificărilor preliminare, s-a constatat că nicio persoană nu a fost rănită.

În această dimineață cercetările de specialitate au fost reluate, iar Instituțiile responsabile continuă documentarea cazului și colaborează cu structurile naționale competente pentru a stabili toate circumstanțele“, au mai precizat auutoritățile.